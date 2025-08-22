Campesinos y ganaderos de la comarca se ahorraron casi 190.000 € por la reducción del IRPF

El informe del sector agrario valenciano, elaborado anualmente por la Generalitat, reserva un apartado en torno a la fiscalidad, en el que se especifica el ahorro en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el régimen de estimación objetiva, como consecuencia de la reducción de los índices de rendimiento netos derivados de circunstancias excepcionales por daños meteorológicos o eventualidades del mercado.

Según estos cálculos, los agricultores y los ganaderos del Camp de Morvedre se beneficiaron de esta medida con casi 190.000 euros. Casi un tercio le correspondió a la garrofa, seguida del caqui, la apicultura, los olivos, los almendros y, en menor medida, la vid y el sector ovino, según la información recopilada por la Conselleria de Agricultura, Agua, Agricultura y Pesca.

Dana

En la comparativa con otros territorios de la provincia de València, el Camp de Morvedre fue la comarca con una estimación más baja de ahorro por esta medida, que en otras, como el Camp de Túria o l’Horta Sud, superaron los 7,5 millones de euros, como consecuencia de la dana de octubre.

Precipitaciones

Efectos de un episodio de lluvias en la playa de Canet. / Daniel Tortajada

Otra variable que recoge este trabajo se refiere a las precipitaciones registradas en 2024 comparadas con los 15 años anteriores. En Sagunt, el pasado año cayeron 329,4 litros por metro cuadrado, cuando la media desde 2009 supera los 415.