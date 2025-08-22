Campesinos y ganaderos de la comarca se ahorraron casi 190.000 € por la reducción del IRPF
Esta medida se extendió principalmente durante el pasado año por los cultivos de la ‘garrofa’, el caqui, la apicultura y los olivares
El informe del sector agrario valenciano, elaborado anualmente por la Generalitat, reserva un apartado en torno a la fiscalidad, en el que se especifica el ahorro en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el régimen de estimación objetiva, como consecuencia de la reducción de los índices de rendimiento netos derivados de circunstancias excepcionales por daños meteorológicos o eventualidades del mercado.
Según estos cálculos, los agricultores y los ganaderos del Camp de Morvedre se beneficiaron de esta medida con casi 190.000 euros. Casi un tercio le correspondió a la garrofa, seguida del caqui, la apicultura, los olivos, los almendros y, en menor medida, la vid y el sector ovino, según la información recopilada por la Conselleria de Agricultura, Agua, Agricultura y Pesca.
Dana
En la comparativa con otros territorios de la provincia de València, el Camp de Morvedre fue la comarca con una estimación más baja de ahorro por esta medida, que en otras, como el Camp de Túria o l’Horta Sud, superaron los 7,5 millones de euros, como consecuencia de la dana de octubre.
Precipitaciones
Otra variable que recoge este trabajo se refiere a las precipitaciones registradas en 2024 comparadas con los 15 años anteriores. En Sagunt, el pasado año cayeron 329,4 litros por metro cuadrado, cuando la media desde 2009 supera los 415.
Suscríbete para seguir leyendo
- Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal
- El incendio en Benifairó y Quart de les Valls arrasa una zona de pinar
- Hallan un hombre fallecido en un solar del Port de Sagunt
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- La Fiesta Alternativa del Port de Sagunt se llena de valores
- Canet d'en Berenguer reabre sus 'food trucks' después de nueve días clausurados
- La entrada sur a Sagunt empieza a cambiar
- Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura