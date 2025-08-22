Las escuelas creativas de Sagunt calientan motores

El período para solicitar una matrícula en las diferentes actividades formativas de las Escuelas Creativas del departamento de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunt comenzará el próximo 3 de septiembre. El plazo de inscripción para participar en este espacio de formación para la creación artística en diferentes disciplinas y ámbitos de conocimiento, que se enmarca dentro del programa Cultura Jove, terminará el 3 de octubre.

Las matrículas se realizarán de manera telemática a través de la plataforma de inscripción en línea . Cabe mencionar que el período de inscripción para el Aula de Teatre Jove será del 1 al 26 de septiembre. Asimismo, las personas interesadas en este variado proyecto formativo pueden ampliar la información en el Casal Jove de Sagunto y en el de Puerto de Sagunto, así como a través de www.saguntjove.es .

Dinamizar

Las Escuelas Creativas tienen como objetivo la dinamización sociocultural de la juventud del municipio a través de una amplia oferta de actividades formativas entre las que destaca: el baile, la escritura, el grafiti, la robótica, el cine, la música, el teatro, la fotografía, el yoga, la radio, el parkour, la magia o la escalada.

Las acciones de la Concejalía de Juventud e Infancia van más allá de la mera formación para la creación, ya que también dispone de salas de ensayo y laboratorios creativos para apoyar los proyectos culturales que impulsen colectivos juveniles. Tal y como especifican desde este departamento del Ayuntamiento de Sagunto, el objetivo es “fomentar la acción creativa de la juventud a través de una apuesta por la democracia cultural para, en lugar de espectadores, crear ciudadanía”.

La gran mayoría de las acciones formativas de las Escuelas Creativas son de larga duración (de octubre de 2025 a mayo de 2026), pero también hay otros formatos más monográficos. Todos los talleres y cursos se impartirán en el Casal Jove de Sagunt, así como en el de Port de Sagunt.