Estivella actuará sobre los puntos negros de la N-234 que cruza la localidad

Estivella quiere acabar con la falta de seguridad que reviste la actual carretera que atraviesa la localidad, la antigua N-234. En concreto con uno de los puntos negros, que se encuentra a mitad de este paso y con el que se inicia el tramo de curvas y la falta de visibilidad que lo hacen extremadamente peligroso. Precisamente, han sido los vecinos los que han solicitado al consistorio la puesta en marcha de medidas para paliar los riesgos que entraña esta carretera y lo han hecho poniendo esta propuesta encima de la mesa dentro del proceso de los presupuestos participativos.

Aunque desde el consistorio ya se había instalado dos semáforos, uno a la entrada y otra a la salida de Estivella, señales disuasorias para invitar a la reducción de la velocidad, que por dentro del casco urbano no puede sobrepasar los 30 kilómetros por hora, los vecinos consideran que la medida es insuficiente y reclaman más, planes que según la concejala Inma Gamón, el gobierno ya tenía previstos a corto plazo. "Lo que tenemos claro es que esta actuación se va a realizar, si no puede financiarse con los fondos de los presupuestos participativos, lo haremos con subvenciones o a través de otras partidas, pero se ejecutará", aclaraba.

El proyecto recoge la instalación de un tercer semáforo, en mitad de la carretera, en uno de los "puntos negros", a lo que se añade la colocación de espejos en las calles perpendiculares que aumenten la visibilidad de la salida y entrada a la antigua nacional. También se van a colocar nuevas señales y se hará un estudio sobre los pasos de peatones, ya que algunos precisan de nueva ubicación y otras zonas los requieren.

Uno de los tramos de la antigua N-234. / Daniel Tortajada

Beselga

Y es que de las 80 iniciativas vecinales presentadas en el proceso de presupuestos participativos y el descarte de las inviables por cuestión económica y técnica, han quedado 14, y de estas, las más votadas han sido tres, donde la mejora de la seguridad viaria de la carretera está en segunda posición. Esta además, añade la instalación de otro semáforo bajo del puente de Beselga, esta vez para regular la entrada y salida de vehículos, ya que por esa zona, solo cabe un automóvil. Una medida que urge ante el incremento de residentes en esta zona, en los últimos años.

Respecto a las otras dos propuestas, la primera y más votada ha sido la adecuación de los parques infantiles del centro de salud, del polideportivo y de la avenida de València, que ha obtenido 175 votos. La tercera, con 150, se centra en la renovación de los vestuarios del polideportivo.

Gamón mostraba su satisfacción dada la participación en este proceso de presupuestos participativos. "Estamos muy contentos, ya que han sido mas de 200 personas las que se han involucrado y 80 propuestas, que superan con creces la I edición, donde la participación fue de 130. Esto demuestra que Estivella quiere una gestión compartida y abierta, por la que apuesta, sin duda, este equipo de gobierno", termina.

Aunque desde el ayuntamiento aseguran que desarrollarán las tres iniciativas, comenzarán por la primera para el mes de septiembre y avanzan que la segunda irá detrás.