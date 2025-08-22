Gilet promete un agosto repleto de celebraciones por sus fiestas 2025

Agosto vuelve a ser el mes protagonista en Gilet gracias a sus fiestas patronales. Con un programa que se prolongará hasta el 5 de septiembre, y en honor a Santa Bárbara, estas fiestas también agrupan la Semana Taurina, que contará con actividades pensadas para todos los públicos por medio de una fusión de tradición, religión y, sobre todo, disfrute.

Este viernes 22 de agosto, a las 19 horas, será el turno de un torneo de fiestas seguido de la Nit d'Albaes y una discomóvil a cargo del Dj Rak. El sábado 23, a las 20 horas, tendrá lugar el traslado del cuadro de su patrona —Santa Bárbara— hasta la iglesia. Esa misma noche, las celebraciones continuarán con un sopar de cantell en la plaza. Al terminar, y justo a medianoche, se realizará un baile con la Orquesta Mónaco Party.

El domingo 24 será el momento de un pasacalles, seguido de una solemne eucaristía y una mascletà a cargo de Pirotecnia Lluch. Por la tarde habrá una procesión y, de nuevo, otro sopar de cantell. La Joventut Musical Verge de l'Estrella de Gilet ambientará la velada con un concierto. El lunes 25 será el día del concurso de paellas y finalizará con la Orquesta Gamma Live. Por su parte, la noche del martes 26 estará marcada por el espectáculo 'Un beso y una flor', con Manu Rodríguez y Los Superson.

Noches de eventos

El miércoles 27 los vecinos y vecinas de la localidad de Camp de Morvedre escogerán sus mejores disfraces para la calbalgata infantil —20 horas— y general —23 horas—. A la una de la madrugada, la Orquesta Matrix Band sacará a bailar a los más festeros. El jueves 28 estará dedicado a los más pequeños, con un parque acuático a mediodía, una merienda y un espectáculo por parte de Francis Zafrilla. A las 23 horas, las tornas cambiarán y la verbena se transformará en una noche de monólogos junto a Joseba y Oscar Tramoyeres.

El viernes 29 dará comienzo a las 13 horas, con un volteo general de campanas; a las 20, seguirá con un pasacalles al que la Joventut Musical Verge de l'Estrella de Gilet pondrá la melodía; a las 23, con la solemne Baixà de Sant Miquel; a las 23.30 con una mascletà nocturna a cargo de Pirotecnia Lluch y terminará con la ambientación de Vulkano Show.

Cabalgata de disfraces. / A. G.

El sábado 30 se repetirá el pasacalles con la Joventut Musical Verge de l'Estrella de Gilet y después, a las 12 horas, tendrá lugar una solemne eucaristía en honor a Sant Miquel Arcàngel en la Iglesia Parroquial. Al mediodía, habrá una nueva mascletà, también a cargo de Pirotecnia Lluch, y por la noche, tras la solemne procesión de Sant Miquel habrá una cena y un musical Legends en la plaza.

Setmana Taurina

El domingo 27 de agosto, día fuerte de sus fiestas, el municipio volverá a disfrutar de un pasacalles de la Joventut Musical Verge de l'Estrella de Gilet. A las 12.30 horas se realizará una solemne eucaristía en honor a la Virgen de la Estrella, seguida de una mascletà. Por la tarde, se celebrará la misa de los enfermos, y el día cerrará con una procesión, un sopar de cantell y la conocida Plantà del Pi.

Pero en septiembre la fiesta todavía continúa con la Semana Taurina, que se celebrará del 1 al 5, y que será la encargada de poner el broche de oro a las sus esperadas fiestas patronales 2025.