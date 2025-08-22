Gilet advierte de "polvorines" de poda sin retirar próximos a la Calderona

Decenas de kilos de poda y árboles secos llevan más de un mes amontonados en los arcenes de la pista forestal que une Gilet con el Picayo (Sagunt-Puçol). Los acopios de ramas, matorrales y pinos muertos, principalmente, se suceden a lo largo de esta carretera que va desde el Barranco de Balau hasta la montaña del Picayo. «Unos verdaderos polvorines con las temperaturas que estamos soportando», adelantaba el alcalde de Gilet, Salva Costa, quien ha puesto el grito en el cielo ante esta situación que afecta a su término municipal y a la zona de afección del parque natural de la Sierra Calderona, lamentaba. «Es increíble que pase esto con la que está cayendo», decía.

Según el mandatario, «habrá más de seis zonas con estos depósitos de poda a lo largo de la pista forestal, algo que no entendemos. Si el trabajo ya se ha hecho, nos preguntamos por qué no se termina. Los acopios llevan más de un mes sin recogerse y tampoco se nos da ninguna explicación», exponía el presidente de la corporación municipal.

Costa adelantaba a Levante-EMV que ha hecho varios requerimientos a la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio solicitando la retirada de estos pinos amontonados a los lados del camino. «No solo hemos hablado con conselleria, también lo hemos hecho con la empresa que ha realizado los trabajos para pedirle que iniciara la recogida».

Malestar por la respuesta

A este respecto, el primer edil, avanzaba que desde la administración autonómica «se nos ha respondido que está prevista para septiembre».

Por otro lado, «desde Medio Ambiente también se ha restado importancia al asunto, minimizando la posibilidad de algún incidente», contaba Costa, quien asegura estar «molesto» con la respuesta de la conselleria.

Pese a la posición de la administración autonómica, el alcalde considera que estos acopios son «verdaderos polvorines» tanto por donde se ubican como por la cantidad de poda que acumulan, comentaba. Y es que «las montañas de pinos se depositan a escasos metros de masas forestales, en pleno monte y en la zona de afección de la Calderona, con proximidad de algunos acopios al núcleo urbano de de Sant Esperit I, que es la vía de entrada a la pista forestal. «Es decir, que no solo se está poniendo en peligro una zona protegida de alto valor natural sino a los propios vecinos, ya que con las alta temperaturas y el viento, el fuego se extiende a una velocidad extrema».

Trabajos de limpieza y prevención

Según Costa , estas podas responden a unos «trabajos de limpieza, clareo y acondicionamiento de Cortafuegos para la prevención de incendios en la zona, que se iniciaron en julio o antes y que han implicado la retirada de árboles en mal estado».

Este periódico se ha puesto en contacto con la conselleria de Medio Ambiente a la espera de respuestas y conocer su versión. n