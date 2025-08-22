Opinió
L'altra part de la història
El nostre territori necessita accions polítiques que no es centren en els interessos econòmics d’uns pocs
Guillem Renau Garcia
Els darrers dies en Estivella estem assistint perplexos a un sainet que ja ha transcendit l’àmbit municipal, comarcal i autonòmic. Em referisc a la història protagonitzada per un empresari local i al mateix temps regidor de VOX-Estivella. Aquest senyor, que diu haver comprat els terrenys del Garbí i la seua ermita, trencà el cadenat i va instal·lar sense cap tipus de permís un «xiringuito». Els fets que segueixen els anem coneguent dia a dia a través dels mitjans de comunicació, esperant prompte una resolució que pose fi a este desgavell.
Aquesta persona sempre ha tingut el somni megalòman de convertir el Garbí, un dels cims més emblemàtics de la serra Calderona, en una zona urbanitzada per als seus interessos i capricis. Fa anys volia construir un telefèric que pujara al cim, un complexe turístic i una urbanització en el pla del Garbí. Però la declaració del Parc Natural de la Serra Calderona el va fer pensar en altres projectes. Això no obstant, ha tornat a la càrrega i ara proposa la instal·lació d’una creu il·luminada de 40 metres, un museu ciclista, una espècie de bar-restaurant i per descomptat, la privatització d’un espai natural que ara és de tots i totes.
Moció
L’altra part de la història té a vore amb la responsabilitat política dels nostres representants en l’Ajuntament d’Estivella. El passat març de l’any 2024, aquest regidor de VOX va presentar una moció en l’Ajuntament amb el títol: «Moción para solicitar a la Diputación de Valencia que se haga cargo de la carretera de la Frontera y de la previsión de un aparcamiento en el Alto del Garbí». Compromís, PSOE i VOX votaren a favor. El PP es va abstindre per motius de plantejament.
Respecte a la carretera de la Frontera s’explicà que els vehicles d’emergència no podien circular en cas d’urgència. A totes llums, l’argument és una fal·làcia perquè a hores d’ara qualsevol vehicle pot circular per eixe camí. També deia que amb eixe camí asfaltat l’accés al Garbí seria el més recte i ràpid possible des d’Estivella. El que no es replicà és la pretensió del regidor de VOX de fer d’aquest camí una carretera per a les voltes ciclistes que ell vol organitzar i per a un turisme a la seua mesura.
Aparcament
Respecte a l’aparcament s’argumentà en la moció que molts cotxes aparquen de manera disgregada en el pla del Garbí i que poden suposar un problema en l’evacuació en cas d’emergència. Cal dir que el propi Parc Natural ja està alertant de la sobresaturació de visitants en aquesta zona i que és el propi parc el que té les competències en la regulació dels aparcaments per a visitants. Un nou aparcament suposaria més pressió a l’entorn natural i la destrucció de terrenys forestals protegits.
Salut dels ecosistemes
Aquest tipus de mocions sempre vénen disfressades amb bones intencions. Els nostres representants no es poden permetre caure en la trampa. El nostre territori necessita accions polítiques que no es centren en els interessos econòmics d’uns pocs. Accions polítiques que tinguen més en compte les parts més oblidades del desenvolupament sostenible, que són la salut dels ecosistemes i la salut social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal
- El incendio en Benifairó y Quart de les Valls arrasa una zona de pinar
- Hallan un hombre fallecido en un solar del Port de Sagunt
- Un nuevo festival permitirá recuperar en Canet el 'Instituto de la Paella
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- La Fiesta Alternativa del Port de Sagunt se llena de valores
- Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura
- Verano en Canet