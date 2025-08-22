Les Valls se consolida como zona de alto valor creativo

La Vall de Segó semilla de danza, planta convertida en arte que puede fructificar en aire y flor. Agri·cultura, el nuevo programa de residencias artísticas de Hort Art, convierte los cinco municipios de les Valls en espacio creativo. Si bien los pueblos dejan de ser nómadas cuando cultivan y recogen su fruto, la cultura siembra, cuida y recoge su creación de forma análoga. "Es una invitación a sembrar sin saber, a confiar incluso en aquello que no vemos, crear desde el cuidado", apuntan sus creadores.

Las comunidades agrícolas convirtieron los pueblos nómadas de cazadores y pescadores en pueblos sedentarios. Esta revolución favoreció la conformación de los municipios de les Valls. Con Agri·cultura, relacions geològiques d’amor, Hort Art reclama una implicación del entorno natural como lienzo en el que se planta el arte. "El proceso creativo es similar al camino que recorremos en el cuidado de las plantas y sus frutos. Perseguimos interaccionar con los cuidados, el seguimiento, la alimentación y el riego que requiere el arte para germinar", afirma Alex Guerra, desde Hort Art.

Arranque

Este viernes arranca el festival con un espacio de reflexión y análisis con expertos de la agricultura en la comarca. A las 20.30 horas en el Escorxador de Faura se presentará la mesa redonda Agricultura: passat, present i futur a la Vall de Segó. El encuentro multidisciplinar contará con expertos en diversos ámbitos, como ingenieros agrónomos, miembros de AVA Asaja, biólogos y expertos en producción citrícola, así como directores de comercialización. Todos ellos revisarán los antecedentes de la Vall de Segó, el presente del producto generado tanto cítricos como aguacates, además de constatar el futuro del sector.

La Casa Sánchez Coello acogerá el sábado un taller dirigido por Ricard Balanzà, una propuesta de investigación con la cerámica que arrancará a las 10.30 horas y espera una elevada participación.

Danza

La danza será semilla en diversos huertos de los cinco municipios de les Valls. Helena Martos, Marta Cuba, Valeria Polorena, Marta García y Zhenxiang Zhao experimentarán, plantarán y fortalecerán semillas de cultura. "Plantamos cultura con el objeto de cuidar nuestras raíces, de desarrollar la conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos", añade Pere Bodí. "Durante cinco días, cinco artistas de las artes del cuerpo desarrollan investigaciones inmersivas en campos no cultivados relacionando cuerpo, espacio, arte y territorio", amplia Guerra. Los artistas se ubicarán en sus respectivos espacios creativos, en huertos anejos al núcleo histórico de les Valls. "No se trata de producir, sino de habitar y sincronizarse con los ciclos naturales", apuntan los organizadores.

Uno de los artistas participantes. / Belinda Alfonso

El viernes 29 a las 20.30 horas se inaugurará la exposición Corpografies de l’afecte y a las 21.30 horas los participantes celebrarán el sopar de gala als horts. Un año más, Hort Art teje posibilidades de composición cultural que transitan del arte de bailarines profesionales a la participación popular en talleres de danza programados en cada localidad, además de la propuesta final que suma un espectáculo en cada municipio.

Talleres

Los talleres en los que artistas y vecinos del Camp de Morvedre experimentarán con diversas propuestas y posibilidades de creación comenzarán el lunes a las 19.30 horas en el Molí Nou de Quartell con Valeria Polorena. Marta Cuba ofrecerá su taller el martes 26 a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Quart de les Valls, mientras el miércoles Marta García desarrollará el suyo en Benavites. El jueves, Helena Martos será la encargada de presentar el taller en l’Espai Tabalet de Benifairó de les Valls a las 18 horas y Zhenxiang Zhao en el Escorxador de Faura a las 20 horas. "La danza experimentada desde el cuerpo nos permitirá acercarnos al universo creativo de cada artista y compartir comunitariamente el proceso de cuidado del arte como lo hacemos con los cultivos", añaden.

Apoyo de los cinco municipios

Agri·cultura. Relacions Geològiques d’Amor cuenta con el apoyo de los cinco municipios de les Valls y se espera que del Institut Valencià de Cultura. Una vez más, Hort Art singulariza la comarca y la convierte en zona de alto valor creativo.