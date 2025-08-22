Sagunt obtiene el permiso para fumigar por vía aérea con drones

El departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt continúa su lucha contra los mosquitos en Malvarrosa y Almardà, mediante tratamientos aéreos con biocida que atacan directamente a las larvas en las masas de agua. Esta nueva técnica se caracteriza por su eficacia, así como por su adecuación para ser aplicada en entornos naturales, según destacan fuentes municipales.

La empresa adjudicataria del control de plagas, Lokímica, se ha servido de drones para este nuevo tratamiento en las zonas de marjal más afectadas por la proliferación de los mosquitos, que son inaccesibles por medios terrestres. Esta técnica se ha podido implementar gracias a que la Generalitat ha autorizado la solicitud presentada por el consistorio.

Tratamientos nocturnos

La utilización de estos drones se suma a las acciones que Sanidad realiza durante todo el año y, con especial énfasis, durante los meses de verano para controlar la población de mosquitos. Durante las últimas semanas también se han aplicado tratamientos nocturnos de nebulización térmica y se ha duplicado el número de equipos que trabaja en el control de plagas.

El dron que se utiliza para el tratamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

Desde el Ayuntamiento de Sagunt se recuerda a la ciudadanía que puede comunicar la detección de posibles focos o presencia anómala de insectos a través de la dirección de correo electrónico sanidad@aytosagunto.es o de la aplicación municipal. Esta información, señalan desde el consistorio, es muy importante, para orientar los tratamientos de forma más precisa y eficaz en las zonas más afectadas.

Entorno doméstico

Otro punto de énfasis es la prevención en el entorno doméstico, por lo que se recomienda vaciar periódicamente objetos que acumulen agua como cubos, platos de macetas, bebederos de animales o juguetes al aire libre. También se aconseja revisar canalones, desagües, depósitos y zonas de drenaje para asegurarse de que el agua no permanezca estancada más de 48 horas.

Implicación ciudadana

"La implicación de toda la ciudadanía es esencial para frenar la proliferación del mosquito tigre y mantener un entorno saludable, especialmente en las zonas más sensibles como las áreas residenciales cercanas a la playa", según reiteran desde la delegación municipal de Sanidad.