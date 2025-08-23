El aprovechamiento de la madera supedita la retirada de los polvorines de poda próximos a la Calderona

La conselleria de Medio Ambiente retirará los acopios de poda de la pista forestal entre Gilet y el Monte Picayo (Sagunto-Puçol) en septiembre. Unos restos que han levantado las críticas del Ayuntamiento de Gilet, ante el riesgo de incendio que suponen y las graves consecuencias que un fuego podría generar dada la proximidad de estos restos al parque natural de la Sierra Calderona y a la urbanización Sant Esperit I, que es la puerta de entrada a esta pista forestal. Pinos amontonados en varios puntos de la vía, que el mandatario calificaba de "polvorines".

El alcalde del este municipio de la Baronia, Salva Costa, mostraba en declaraciones a Levante-EMV su malestar ante la falta de actuación de la administración local dado el peligro que estos acopios suponen, a la que según el mandatario, se le había requerido en varias ocasiones la retirada de estos árboles secos, sin que esto hubiera sucedido. Costa insistía en que la poda llevaba semanas en los arcenes de este camino después de una actuación de limpieza y cortafuegos. «Es increíble que pase esto con la que está cayendo», decía, con la vista puesta en los incendios que se han originado este verano y con agosto como mes crítico.

Restos de poda en el arcén de la pista forestal. / Ayuntamiento de Gilet

Aprovechamiento de madera

Desde la conselleria se explica que la poda es fruto de las actuaciones para habilitar "un cortafuegos en la zona, previsto en el plan de la demarcación forestal", explicaban a este diario.

Respecto a su retirada del camino y de la proximidad a la masa forestal, añadían que se adjudicó a una empresa el aprovechamiento de la madera, lo que implica astillar esta, unos trabajos que no puede realizarse con alerta 3 por el tipo de maquinaria que se utilizaría y el riesgo que conlleva, comentaban desde la administración autonómica, por lo que se han visto obligados a posponer su recogida hasta que sea viable y no entrañe ningún peligro, comunicaban.

Desde Medio Ambiente se ha dejado claro que el objetivo es hacerlo en unos días, en septiembre , aseguran, después de astillar y organizar la logística para su retirada.