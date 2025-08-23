La calidad y los nuevos escenarios dan un nuevo impulso al Off Romà

«No se puede destacar ninguno de los espectáculos de este año del Off Romà, porque cada uno tenía su propio carácter. Sí que me parece destacable la variedad de escenarios, entre los que la experiencia fue especialmente positiva tanto en el Pantalán como en Ciutat Vella».

Este es el primer balance que ofrece la concejala de Cultura de Sagunt, Ana María Quesada, en declaraciones a Levante-EMV, justo antes de que Rogles de cançons i misèria de Cactus Teatre pusiera este viernes el broche a esta parte de la programación, con cambio de escenario incluido para esquivar la lluvia en el Centro Cultural Mario Monreal.

Edición positiva

Un momento de "Pilots" en el Pantalán del Port de Sagunt. / Provi Morillas

La edila socialista insiste en su valoración «positiva», después de unos espectáculos de «calidad» a los que el público «cada vez responde mejor». Sobre el perfil de los asistentes a esta parte callejera del festival Sagunt a Escena, «en el núcleo de Sagunto suele haber gente más local, mientras que en el Puerto también hay, pero se ve más presencia de turistas», según la concejala de Cultura.

2026

Todavía pendientes de que el certamen veraniego baje el telón de forma definitiva con la representación en el Teatro Romano este sábado de Querencia por parte de Hongaresa Teatre, Quesada reconoce que «todos los años se hace un balance con las cosas más positivas y las que se pueden mejorar, aunque ya no será hasta principios de 2026 cuando se haga una primera aproximación de lo que será el festival del verano que viene».