El CB Puerto suma cinco caras nuevas para dar un nuevo salto de calidad

El Club Baloncesto Puerto de Sagunto rebosa optimismo con la llegada de cinco fichajes «de contrastada experiencia, que nos ayudarán a dar un salto de calidad», según su director deportivo, Rubén Peris. Los rojinegros mantienen la base del proyecto, con siete jugadores que continúan, e incorporan a Ximo Ródenas, Alejandro Gadea, Daniel Masip, Joan Gómez y Qirjako Gjenerali.

Ródenas, procedente del CEB Llíria de Segunda FEB, acumula más de 300 partidos en categorías nacionales y Peris lo cataloga como «un jugador muy competitivo, con facilidad anotadora y una gran visión de juego, que aportará dinamismo al equipo». Sobre Gadea, destaca que «es polivalente y en su primera temporada en la categoría ya fue referente en el Colegio Maristas de Valencia. Llega para contribuir en todas las facetas del juego y elevar el nivel colectivo».

Juego interior

Por su parte, Masip, que atesora tres temporadas de experiencia en Liga EBA, reforzará el juego interior. Peris comenta que «está en constante crecimiento y se ha consolidado como uno de los interiores más consistentes de la liga, promediando en su última campaña 9,2 puntos y 8,2 rebotes por partido». Gómez, otro de los fichajes de campanillas, «será una pieza importante. Lleva una trayectoria envidiable en categorías FEB, con un ascenso a la antigua LEB Plata en su última temporada. Reforzará el juego interior, siendo seguro una pieza importante para nuestra plantilla».

Anuncio de la campaña de socios. / CB Puerto Sagunto

Por último, Gjenerali es un base todoterreno procedente del Básquet L’Horta Godella, donde firmó 10.6 puntos de media y 8.9 de valoración. Se trata de un jugador capaz de dinamitar un partido en cualquier momento.

Escuela

Fuera del primer equipo, los portavoces de la escuela porteña de baloncesto están satisfechos de tener 14 equipos confirmados en las diferentes categorías. En este sentido, el club "apuesta decididamente por el crecimiento de la base, reforzando el trabajo en formación y consolidando un proyecto deportivo con ambición y futuro", en palabras de Rubén Peris, quien añade que "es un año para seguir creciendo desde abajo, haciendo que los más pequeños vayan poco a poco entrando en dinámica competitiva y disfrutando del baloncesto".

Constancia

"Es un proyecto -concluye- que evoluciona año tras año. No buscamos la inmediatez de los resultados, sino trabajar con constancia para llegar a ser un club referente en la provincia", según Peris.