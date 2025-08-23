Noche de recuerdos se esperan en la Gala de Afacam en Sagunt

La solidaridad, la música y el buen espectáculo serán los ingredientes de la Gala de Afacam, que este año cumple 21 años. Una edición muy especial en la que se le rendirá homenaje a Juan Picazo, conocido como el «Poeta del pueblo», quien fallecía el pasado 11 de julio después de una vida entregada a la colaboración con entidades sociales, entre ellas esta, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Camp de Morvedre. Este no será el único recuerdo que se lleve hasta las tablas del Teatro Romano de Sagunt, donde en casi cada edición, en esta gala, actuaba Juan Muñoz, «El perla» , que decía adiós el pasado 6 de agosto.

La gala arrancará este domingo, 24 de agosto a las 22.30 horas, donde se espera la actuación de un elenco de artistas, la mayor parte de ellos del municipio, con los que Afacam pone en valor el talento local en el mundo de la canción y el espectáculo.

Artistas

La cita contará con la actuación de Poncho, Fran Arenas, Samuel, Ana Surbarán, Toni Blasco, Carlos Pérez, Nino Ferry, Josep Bonaque, Sergi, Abdón Sampedro, Inés Richarte, Felipe y Nyka Rodrigo.

Por otro lado, la organización ha puesto un minibús para subir al monumento, que saldrá desde la Plaza Mayor de 21.15 horas a 22.15 horas, con el que se facilitará el acceso a la parte alta de la ciudad.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en distintos establecimientos de Sagunt y del Port, mientras que también en taquilla, que abrirá sus puertas a partir de las 20.30 horas. Cabe recordar que hay una fila 0.