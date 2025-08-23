Sin avances en la construcción de la reclamada nueva sede judicial

El último informe anual del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana apenas hace referencias a la nueva sede que la Generalitat se comprometió a construir en Sagunt.

Imagen de archivo de la parcela donde se construirá el futuro Palacio de Justicia de Sagunt. / Daniel Tortajada

Este proyecto tuvo un arranque fulgurante, en el que los gobiernos tanto autonómico como local hicieron los deberes para disponer y preparar los terrenos sobre los que se elevará este palacio, al tiempo que se redactaba toda la documentación asociada.

Ralentización

Sin embargo, el cambio de Consell hace poco más de dos años no solo ralentizó la intervención, sino que la mantiene bloqueada con el único compromiso de licitar las obras a lo largo de este año.

Desde el Ayuntamiento de Sagunt, fuentes municipales reconocen que se sigue presionando a la Generalitat para iniciar cuanto antes el procedimiento de contratación de estos trabajos, que se estima que alcanzarán un presupuesto en torno a los 37 millones de euros, según se anunció en una de las últimas reuniones.

Local alquilado

De esta forma, las inversiones en infraestructuras judiciales durante este tiempo se limitan a los 700.000 euros empleados para la remodelación de un local situada en la calle Roma, colindante a la actual sede de los juzgados, en el que ya ejerce el juzgado número 7. Además y una pista de lo que todavía puede tardar el nuevo palacio, en este bajo también hay sitio para instalar un hipotético octavo juzgado.