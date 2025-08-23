El TSJ no se cansa de denunciar "el mal funcionamiento" de la Justicia en Sagunt

Casi 8.300 asuntos civiles, un 11 % más que un año antes. Esta es una de las principales cifras que ofrece la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana sobre el partido judicial de Sagunt, donde también se registraron a lo largo del pasado ejercicio más de 6.300 asuntos penales, un 7 % más que en 2023. Más de un millar de detenidos puestos a disposición judicial o cerca de 700 asuntos en el ámbito de la violencia machista también denotan "importantes causas complejas", que conducen a "jornadas maratonianas" en los juzgados de Sagunt, según recoge el informe al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Las carencias del servicio, que el TSJ viene manifestando año tras años, se traducen en un "menosprecio hacia la ciudadanía de Sagunto", por "el mal funcionamiento de la Administración de Justicia", como consecuencia de "la ignorancia de las necesidades". Aunque la situación en otros partidos judiciales es similar o incluso peor, una diferencia con el resto, de la que son conscientes las autoridades judiciales, es "la consolidación de parque empresarial más grande de Europa, Parc Sagunt, que ya es una realidad, no solo tras la entrada en funcionamiento del macro almacén de Mercadona, sino por el inicio de las obras de la gigafactoría Volkswagen, hecho que denota la gran expansión a la que está abocada la localidad de Sagunto y su entorno".

Desarrollo económico

Entre los factores que favorecen este desarrollo, la memoria también hace referencia el centro logístico de Aldi, la ampliación del puerto de Sagunt, la instalación de megaplantas fotovoltaicas o la llegada de la red ferroviaria hasta los muelles. En estos últimos casos, el TSJ insinúa el aumento de la actividad que provocan los procedimientos de expropiaciones de terrenos.

Sede principal de los juzgados de Sagunt. / M.M.C.

Este esperado crecimiento, "en un espacio de tiempo prudente", provocará un incremento de los asuntos judiciales y una mayor carga de trabajo, cuando "paradójica e incomprensible" existe "una misma plantilla -en el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales con un tramitador, dos gestores y dos auxilios, - desde que se creó el tercer juzgado de primera instancia e instrucción de Sagunto, cuando actualmente tiene siete juzgados, todo ello para atender una ratio de población de 70.000 habitantes, que en los meses de verano se llega a 150.000 habitantes".

Medidas imprescindibles

En cuanto a las medidas "imprescindibles" para mejorar la administración de Justicia en el Camp de Morvedre, el TSJ precisa que se necesita "un juez de refuerzo y el mantenimiento del funcionario de ayuda para el Registro Civil, a la vista de los continuos informes emitidos por el titular de dicho juzgado". En cualquier caso, la memoria precisa sobre ese personal de auxilio, que "no se considera necesario su mantenimiento, sino una ampliación de la planta judicial por Ley Orgánica".

Capítulo aparte merece el Registro Civil, donde "es muy urgente la ampliación de la plantilla fija, con, al menos, un tramitador y un gestor más, así como un auxilio". La memoria del TSJ señala la situación "precaria" del registro, especialmente tras la implantación de la plataforma electrónica de gestión digitalizada (DICIREG). Esta herramienta "implica una mayor carga de trabajo con respecto al sistema", así que "debe ser paliado con más medios personales y materiales, si no quieren que sea un fracaso, y, que, al mismo tiempo, repercuta negativamente en el retraso de asuntos del juzgado, como ya lo está haciendo, pues se está generando un embudo".

Juzgado exclusivo para la violencia machista

Otras reclamaciones que se arrastran de años anteriores para Sagunt son la ampliación del servicio con un nuevo juzgado o la creación de una sala exclusiva para la violencia de género que abarque también el partido judicial de Massamagrell, "máxime cuando el punto de encuentro familiar de Sagunto es donde se realizan las distintas clases de visitas y abarca los partidos judiciales de Masamagrell y Moncada".