El conseller de Emergencias visita Benavites para la prevención de riesgos sísmicos y de inundaciones

El conseller de Emergencias e interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, visitaba la localidad de Benavites, donde era recibido por su alcalde, Carlos Gil y la segunda teniente de alcalde, Cristina Diego, con el objetivo de poner en marcha los planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones y riesgo sísmico. Proyectos que son una prioridad para el gobierno valenciano después de lo ocurrido en la Dana.

En el caso de Benavites, los planes vendrá a culminar los estudios de inundabilidad que está terminando el consistorio con motivo del desarrollo de dos actuaciones de importancia; una es la reconstrucción del Cra (Centro rural agrupado) Benavites-Quart y la otra, la construcción un polígono industrial junto al de Quartell que lleva gestándose desde hace una década y cuyo riesgo de inundación, al tratarse de zona inundable por su proximidad al barranco y el parapeto de las vías del tren, están suponiendo una de las principales trabas, que se van a subsanar, precisamente, con las medidas correctoras que contempla el estudio y el posterior plan de emergencia.

Por lo que respecta al colegio, una de las soluciones puesta encima de la mesa es hacer el forjado más alto, es decir elevarlo, adelantaba Gil a Levante-EMV, quien valoraba de "muy satisfactoria y productiva " la vista del conseller".

El alcalde depara con el conseller. / Ayuntamiento Benavites

Inundabilidad

Y es que la afección de Benavites por sus barrancos hace más que obligatorio contar con estos planes que "nos permitirán contar con protocolos de actuación en caso de situaciones de emergencia y medidas correctoras y de protección para las zonas más vulnerables de la localidad", comentaba el presidente de la corporación municipal. "Se trata de prevenir riesgos y mantener segura a la población", insistía. Y lo mismo en materia sísmica. "Estamos en una zona de actividad sísmica y hay que tener planes de emergencia para prevenir y saber actuar ante estas situaciones", añadía.

Por lo que respecta a los estudios de inundabilidad están casi en su fase final y los planes de emergencia contra inundaciones y riesgos sísmicos esperan tenerlos terminados en el tercer trimestre del año.

Riesgo de incendios

En cuanto al riesgo de incendios, Gil adelantaba que al carecer de zona forestal, este se minimiza en este término de les Valls. "Por un lado, tenemos la zona de huerta, las propiedades agrarias en buen estado, que no entrañan ningún riesgo y por otro, la marjal, que ha permanecido todo el año, prácticamente inundada". Sin embargo, sí que señalaba los barrancos y el mantenimiento de los mismos, aunque dejaba claro que eso es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.