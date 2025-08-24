El final más caliente de 'Sagunt a Escena'

El fuego tomó el protagonismo en la Plaza Mayor en el espectáculo que celebraba los 30 años de Hongaresa Teatre

Un momento del final del espectáculo en la Plaza Mayor.

Un momento del final del espectáculo en la Plaza Mayor. / Provi Morillas/Sagunt a Escena

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

El fuego purificador logró el final más caliente del festival 'Sagunt a Escena', de la mano de una tragicomedia de 'Hongaresa Teatre', Querencia. Lo hizo en plena plaza Mayor, el lugar hasta donde se trasladó el espectáculo desde la sede principal del certamen, el emblemático Teatro Romano.

La danza previa de Jéssica Martín y la música de la banda ‘La democrática’ de Pedralba dieron paso a unas llamas que acabaron reduciendo a cenizas la gigantesca cabeza de toro que dominaba el escenario; una figura llena de simbolismos que propiciaba además todo tipo de guiños entre los dos veteranos actores Lola López y Pep Ricart, pero también los musicales.

Los dos actores, en un momento de la representación.

Los dos actores, en un momento de la representación. / Provi Morillas/Sagunt a Escena

Precisamente el derroche actoral permitió olvidar los fallos del sonido y arrancar no pocas risas en una noche donde en las gradas primaban los abanicos, aunque fueran improvisados.

La función dirgida por Paco Zarzoso formaba parte de los actos del 30 aniversario de una formación saguntina que se ha subido a numerosos escenarios de distintos países.

Un momento de la representación.

Un momento de la representación. / Provi Morillas/Sagunt a Escena

Para el festival se incorporó música en directo bajo la dirección musical de Jesús Salvador ‘Chapi’, con la actuación de la cantante Conxi Valero.

A la representación no faltaron la directora del festival y directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, María José Hernández Mora, la concejala de Cultura de Sagunt, Ana María Quesada y el alcalde de Pedralba, Andoni León.

El alcalde de Pedralba y la edil de Cultura de Sagunt, entre el público.

El alcalde de Pedralba y la edil de Cultura de Sagunt, entre el público. / Provi Morillas/Sagunt a Escena

También la exalcaldesa y exdelegada del Gobierno, Gloria Calero, acudió a la cita, junto al pintor Jaime Giménez de Haro y la artista Dèlia Díaz.

La banda de Pedralba, en la plaza Mayor.

La banda de Pedralba, en la plaza Mayor. / Provi Morillas/Sagunt a Escena

