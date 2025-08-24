Verano de contratiempos en el litoral norte de Sagunt

El verano de 2025 se ha llenado de contratiempos e imprevistos en el litoral norte de Sagunt . Varias averías en el pozo de riego que suministra a numerosos vecinos de Almardà les han dejado sin agua durante días y, este agosto, en menos de una semana se han producido largos cortes en diversas jornadas; de hecho, incluso este lunes había una fuga aún pendiente de reparar.

Esto ha llevado a algunos vecinos a llenar bombonas de agua en los lavapiés de la playa para asearse o limpiar los platos, mientras los más previsores gastaban las que habían llenado previamente, dados los cortes que ya se produjeron en julio. Esos problemas de cortes o de falta de presión en unas zonas contrastan con el perfecto suministro que tienen otras: Las alimentadas por la empresa mixta Aigues de Sagunt o por el pozo de la urbanización Malvasur. De hecho, esta situación ha reabierto el debate sobre la decisión adoptada hace meses por la agrupación Aguas de Almardà de rechazar la cesión del pozo y sus instalaciones a la empresa mixta con tal de que esta se hiciera cargo de proporcionar el servicio; una oferta que hizo la firma a instancias del ayuntamiento para mejorar las prestaciones, pero que los propietarios no aceptaron por temor a un encarecimiento en la factura.

Una vecina rellena una botella de agua en el lavapiés al estar en casa sin servicio. / Levante-EMV

Mosquitos

Los mosquitos también han vuelto a convertirse en un foco de problemas. Pero esta vez, con mucha más intensidad y duración que en años anteriores. Esto ha hecho que el ayuntamiento mantenga redoblada la lucha contra ellos después de que las lluvias torrenciales del pasado 12 de julio dispararan su población hasta límites nunca vistos en pleno verano y dejaran una "situación excepcional", como asegura el edil de Sanidad, Javier Timón.

Marjal anegada tras las lluvias torrenciales de julio. / Daniel Tortajada

Marjal anegada

Ese temporal acompañado de granizo destrozó a mediados de julio toda la cosecha de marjal y no solo la anegó, convirtiéndola en foco ideal para estos insectos y para todo tipo de fauna. También dejó numerosa fruta pudriéndose y generando malos olores que, en ocasiones, llegan a casas de urbanizaciones cercanas, como explica la presidenta de la entidad vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris. "Sabemos que contra eso poco se puede hacer y que los agricultores afectados bastante tienen. Pero la verdad es que molesta", dice.

Lugar donde estaba la fuga del lavapiés que propició la cría de mosquitos. / Daniel Tortajada

Fuga sin reparar en un lavapiés "durante semanas"

Mientras muchos vecinos intentan estar vigilantes para seguir los consejos de las autoridades y evitar las acumulaciones de agua de cualquier tipo en su jardín que puedan ser aprovechadas por los mosquitos para reproducirse, desde la entidad vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa se pide civismo al resto y también reprocha que una fuga en un lavapiés «estuviera semanas sin arreglar» y se convirtiera en un foco de insectos.

«Reclamamos al ayuntamiento, pero nos dijeron que lo lleva la conselleria. Así que les avisamos también a ellos y, al final, lo arreglaron. Pero no puede ser que se tarde tanto, se pierda tanta agua y se genere un foco de mosquitos», dice mientras en el gobierno local ya se plantean pedir en firme las competencias para así ganar agilidad en caso de averías, como ya reconoció el edil de Playas, Roberto Rovira, a Levante-EMV.

A esto, a nivel vecinal se añade el malestar porque a estas alturas del verano aún no se hayan reparado los lavapiés de la playa de la Malvarrosa, donde sus tubos siguen al aire desde la pasada primavera.

Salida al mar en Corinto por donde había garrapatas. / Daniel Tortajada

Garrapatas

Por si fuera poco, en uno de los accesos a la playa de Corinto se detectaron garrapatas, lo que hizo demandar una intervención de los servicios de control de plagas que el ayuntamiento envió al recibir la queja de la asociación, como reconocía Peris.

Poda abandonada en Corinto. / Daniel Tortajada

Poda abandonada

Otro de los problemas que se arrastra de otros años y que ha vuelto a reproducirse es el abandono de restos de poda "junto a cualquier batería de contenedores", como apunta el vicepresidente de la entidad vecinal Almardà Viva, Javier Gómez. Por mucho que las asociaciones difundan en sus redes sociales los horarios de los ecoparques e insten a contactar con el servicio gratuito de recogida de poda que tiene la empresa municipal SAG, admiten que es fácil encontrarlos abandonados. "El ayuntamiento ha puesto carteles recordando que están prohibidos los vertidos incontrolados. Y aunque al menos uno lo han puesto mal orientado y no se ve, en general eso está muy bien. Pero echamos de menos que haya difundido también, aunque fuera en mensajes pegados a los contenedores, el servicio gratuito de poda y su teléfono de contacto", opina, considerando que "hace falta más sensibilización", objetivo de la campaña que puso hace poco en marcha el ayuntamiento.