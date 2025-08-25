Brillo para un Teatro Romano pendiente de recuperar todo su aforo

El festival 'Sagunt a Escena' ha vuelto a llenar de vida el Teatro Romano, un monumento nacional que en toda esta edición ha seguido con la cávea superior cerrada, como ya ocurriera en 2024, lo que reduce el aforo en un 30% al pasar de casi un millar de entradas a la venta a dejar esta cifra en poco más de 600.

Esta medida ha sido justificada desde la Conselleria de Cultura en la necesidad de mejorar primero las salidas de la parte más alta del monumento para así poder cumplir todas las exigencias técnicas y normativas que permitan volver a acoger a más espectadores sin que esto limite la capacidad del espacio.

Salida de emergencias de la cávea superior del Teatro Romano. / Daniel Tortajada

La administración autonómica asegura estar a la espera de que el ayuntamiento realice esos trabajos, tal y como éste "se comprometió a hacer en 2024", cuando ambas instituciones "acordaron repartirse las intervenciones pendientes para un buen uso y la ocupación de todo el teatro", explican desde Cultura.

Entonces, según recuerdan, la Conselleria asumió distintas tareas paa subsanar carencias básicas. De entrada, arregló la instalación de una acometida de electricidad y evitó que el monumento siguiera teniendo luz de obra 31 años después de que un tribunal paralizase su polémica rehabilitación, reformó los baños y un pozo ciego que está justo a la entrada del público, lo que permitió dejar de tener que alquilar unos WC químicos en cada edición del festival, como se hizo durante varios años.

Daniel Tortajada

También adecuó los accesos del público dentro del Teatro Romano, colocando lonas que cubrieran los andamios para embellecer lugares como la misma entrada a la cávea principal, así como mallas de sustento en los corredores abovedados y en los vomitorios para impedir daños personales en caso de caídas de piedras.

A esto se le sumaron otras acciones como "peldañear" las escaleras y poner barandillas para evitar caídas. Además, en febrero de este año, se construyeron varios escalones de hormigón bastardo para mejorar la accesibilidad.

Escalera renovada y lonas que evitan los andamios. / Daniel Tortajada

Revisión

Todo esto fue revisado antes del festival. Concretamente, el 14 de abril de 2025, el equipo técnico de Institut Valencià de Cultura (IVC) visitó el Teatro Romano con personal de Patrimonio responsable de las instalaciones. Entonces comprobaron que todas las intervenciones realizadas por la Conselleria el año pasado estaban en buen estado, pero que las salidas de la parte superior del monumento seguían pendiente de reparar.

Mejora del entorno

Desde el ayuntamiento confirman que esas obras las va a acometer dentro de un paquete de actuaciones más amplio de mejora del entorno de acceso al complejo monumental que incluirá actuaciones en la subida al Castillo. Esto supone un claro gesto de colaboración del gobierno local que encabeza el socialista Darío Moreno con la administración autonómica dirigida por el PP pues, como recuerdan desde el consistorio, es esta última la que tiene las competencias en la gestión de un monumento que es propiedad del Ministerio de Cultura. "Las intervenciones que se tengan que hacer en el Teatro dependerían de la administración competente. Pero lo asumimos dentro de nuestro proyecto de poner en valor todo el conjunto monumental como una manera de facilitar que el Teatro se abra en su totalidad, tal y como pretendemos", explican, precisando que, en última instancia, "el tema de abrir o no la cávea superior es algo que únicamente puede decidir la Generalitat".

Zona donde prevé intervenir el ayuntamiento. / Daniel Tortajada

Obra ya adjudicada

Esa actuación municipal, según apuntan, ya está adjudicada, "pero no se han empezado aún para no generar molestias mientras se hace el 'Sagunt a Escena'", añaden.

Tanto desde el ayuntamiento como desde la conselleria se confía en que, a lo largo de este año y en 2026 se puedan dar los pasos necesarios para que, en la próxima edición del festival veraniego, se pueda reabrir la cávea superior y recuperar toda la capacidad perdida pues ahora hay espectáculos con las entradas agotadas hace tiempo. ¡Ojalá!, decía un alto cargo del departamento autonómico consultado por este diario.

La misma secretaria autonómica, Pilar Tébar, se reunió recientemente con una responsable del Ministerio de Cultura y una de sus demandas fue arrancar inversiones en el conjunto monumental de Sagunt y, en particular, en el Teatro Romano, como explicó Tébar a este diario.