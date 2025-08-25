La gala de Afacam levanta de sus asientos al púbico asistente

La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer Camp de Morvedre-Puçol, celebró este domingo su XXI Gala Afacam con el cartel de no hay entradas. Varias personas se quedaron a las puertas del Teatro Romano de Sagunt sin poder asistir al evento, que este año tenía limitado su aforo, al igual que el Festival Sagunt a Escena, a poco más de 600 personas, a causa de las actuaciones que se están llevando a cabo en el monumento y que están sin finalizar. Aún así, decenas de espectadores pudieron disfrutar de un espectáculo, en el que no faltó, la buena música e instantes de emoción, que estuvieron marcados por el recuerdo para dos personas muy queridas, Juan Picazo, conocido como el "poeta del pueblo" y Juan Muñoz "El Perla", cuyas voces volvieron a escucharse sobre las tablas del teatro, uno en forma de poesía y otro, de canción, que levantaron los aplausos del público asistente. Dos grandes personas que estuvieron en todo momento presentes en el escenario, representándoles un libro de poemas, un micro y dos rosas que formaron parte de la gala durante todo su desarrollo.

Una de los momentos más emotivos. / LEVANTE-EMV

Homenaje y talento local

Dos homenajes a los que asistieron sendas familias, que recibieron el calor de un público entregado y el de la Junta de Afacam que tuvo una especial atención hacia ellos, quienes no pudieron aguantar las lágrimas en distintos momentos del evento.

Una de las actuaciones de la gala / LEVANTE-EMV

Una noche extraordinaria donde se cantó, se bailó, se rio y se lloró, pero sobre todo, se puedo conocer y poner en valor el talento local. Un elenco de artistas formado por Poncho, Fran Arenas, Samuel, Ana Surbarán, Toni Blasco, Carlos Pérez, Nino Ferry, Josep Bonaque, Sergi, Abdón Sampedro, Inés Richarte, Felipe y Nyka Rodrigo, que no dejó indiferente a nadie, cada uno en su estilo y con grandes actuaciones y voces.

Otra de las actuaciones / LEVANTE-EMV

Al acto asistió buena parte de la corporación municipal con las concejalas Maria José Carrera, Ana María Quesada, Nuria Carbó y Natalia Antonino, además de las falleras mayores de Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez y Noa Barea.