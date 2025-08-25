Paso atrás para hacer realidad el anhelado Museo Industrial

El proyecto para dotar al fin de contenido el Museo Industrial del Port de Sagunt ha sufrido un traspié, después de que el procedimiento de contratación dotado con cerca de 400.000 euros haya quedado desierto. Aunque la nave está en uso, su aprovechamiento integral todavía tendrá que esperar, algo que ha levantado críticas desde la oposición en Sagunt, concretamente desde Iniciativa Porteña.

Su portavoz, Eduardo Márquez, señala que este nuevo parón es resultado de «la falta de gestión y de sensibilidad hacia el Patrimonio Industrial» del gobierno municipal. Añade que la licitación «fue otra nueva bomba de humo del PSOE e Izquierda Unida, que anuncian los proyectos sin saber a ciencia cierta si se van a llevar a cabo».

Nave de Talleres

En su discurso habitual, los segregacionistas comparan que «en Sagunto se han acometido rápidamente obras en la Casa Romeu o la Casa dels Berenguer, pero, en el Puerto, vemos en el Museo Industrial otro ejemplo de la improvisación hacia el patrimonio industrial, ya que representa una identidad propia que muchas personas quieren ver desaparecida». En este capítulo también señala otros casos como la rehabilitación de la Nave de Talleres o la accesibilidad al Horno Alto".

La última exposición del ninot tuvo lugar en el futuro Museo Industrial. / Daniel Tortajada

Este "abandono palpable" hace que "el Museo Industrial siga vacío durante mucho más tiempo", después de que "se decidiera abrir sus puertas sin nada que exponer, algo que es un auténtico fraude", en palabras de Márquez. El portavoz de IP añade que "tampoco se nos olvida la digitalización del archivo industrial".

En dos meses

Desde el gobierno local han salido al paso de estas críticas al asegurar que «el Museo Industrial será una realidad». Estas fuentes añaden que «ya se están revisando los aspectos de la licitación que se puedan mejorar para hacerla más atractiva. Esperamos volver a sacar en dos meses. No vamos a dejar de intentarlo, porque creemos que este es un proyecto que la ciudadanía merece y que tiene un potencial enorme».