Quart de les Valls despide a José Sevillà Ibars

Quart de les Valls se despide este lunes de José Sevillà Ibars, quien fuera alcalde del municipio entre 2007 y 2011 y que, dentro del vasto legado que deja, fue uno de los grandes artífices de que se pusiera en marcha el proyecto local de memoria histórica.

Además de su actividad política, que desempeñó bajo las siglas del PSPV, las reacciones a su fallecimiento a los 73 años, tras no poder superar una enfermedad, se han centrado en su bondad como persona.

Alcalde

José Sevillà Ibars accedió a la alcaldía de Quart en coalición con Esquerra Unida. Aunque cuatro años después tuvo la posibilidad de seguir como cabeza de la candidatura socialista prefirió dar un paso al lado.

Aficionado a la colombicultura

Otra afición que cultivó con éxito fue la colombicultura, en la que destacó especialmente en el ámbito comarcal.