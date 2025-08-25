Quart de les Valls despide a José Sevillà Ibars
Presidió la corporación local entre 2007 y 2011, además de ser uno de los grandes impulsores del proyecto local de memoria histórica
Quart de les Valls se despide este lunes de José Sevillà Ibars, quien fuera alcalde del municipio entre 2007 y 2011 y que, dentro del vasto legado que deja, fue uno de los grandes artífices de que se pusiera en marcha el proyecto local de memoria histórica.
Además de su actividad política, que desempeñó bajo las siglas del PSPV, las reacciones a su fallecimiento a los 73 años, tras no poder superar una enfermedad, se han centrado en su bondad como persona.
Alcalde
José Sevillà Ibars accedió a la alcaldía de Quart en coalición con Esquerra Unida. Aunque cuatro años después tuvo la posibilidad de seguir como cabeza de la candidatura socialista prefirió dar un paso al lado.
Aficionado a la colombicultura
Otra afición que cultivó con éxito fue la colombicultura, en la que destacó especialmente en el ámbito comarcal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt
- Documentos de hace más de 30 años respaldan que la ermita del Garbí es municipal
- Verano de contratiempos en el litoral norte de Sagunt
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- Canet d'en Berenguer reabre sus 'food trucks' después de nueve días clausurados
- Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura
- Verano en Canet
- Voluntariado en Sagunt para prevenir inundaciones