Adjudicadas las obras para rehabilitar el Antiguo Economato como centro de día

Un nuevo símbolo del patrimonio industrial de Port de Sagunt da un paso adelante para convertirse en un espacio de cuidado y atención. Y es que ya han sido adjudicadas las obras para la rehabilitación integral del Antiguo Economato de Altos Hornos del Mediterráneo como Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM). La empresa encargada de la actuación será Llop Proyectos Integrales SL y el plazo de ejecución del proyecto es de 18 meses. El importe de la obra es de más de cinco millones de euros.

La actuación incluirá la remodelación completa del edificio para dotar de accesos diferenciados al Centro de Día, que se ubicará en la planta baja, y al centro especializado, que ocupará la primera planta. Además, se construirán dos patios centrales cubiertos, se modificarán las escaleras y se instalará un ascensor nuevo.

Atención integral

Por lo que respecta al Centro de Día, contará con comedor, sala multiusos, salas de atención médica, psicología y rehabilitación, así como con baños, recepción, despachos de administración y dirección y una zona de servicios generales que incluirá, entre otros, la cocina, el almacén o los vestuarios.

Por otro lado, las obras del centro especializado darán lugar a un área de tratamientos y curas, podología, psicología y rehabilitación. También habrá un área de terapia y actividades con salas de usos múltiples. Asimismo, se construirán espacios de servicios generales, además de los cuartos de aseo.

Estado interior actual del edificio a rehabilitar. / Daniel Tortajada

Un servicio clave

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, define esta adjudicación como un "hito" y asegura que implica "que estamos cada vez más cerca de que esta obra sea una realidad y despeja el camino de todo el proceso administrativo que ha habido que transcurrir para llegar hasta aquí". Además, Moreno agradece a las asociaciones de personas mayores del municipio y a los usuarios y usuarias del centro su lucha por conseguir esta adjudicación, en la que han trabajado conjuntamente el Ayuntamiento y la Generalitat.

Tal y como explica el edil, se espera que las obras en esta "infraestructura clave para la ciudad y el patrimonio industrial" empiecen antes de final de año. El nuevo edificio "dará un servicio fundamental a personas mayores y a aquellas personas que necesiten el Centro de Día", concluye el alcalde de Sagunt.