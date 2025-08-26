Alfara de la Baronia celebra las fiestas en honor a su patrón

Alfara de la Baronia, está inmersa en las fiestas en honor a Sant Agustí Bisbe, patrón de la localidad, que continuaron este lunes, al cierre de esta edición, con una caminata nocturna en la que se involucró buena parte de la localidad. Un esfuerzo que fue recompensado con horchata y fartons. Sin embargo, las calderas fue uno de los actos más participativos, que culminaban con un taller de dansa valenciana.

Correfoc en Alfara de la Baronia. / Ayuntamiento de Alfara de la Baronia

Semana taurina

Este martes, la localidad comenzará su semana taurina, que vendrá marcada por el tradicional "xupinazo"y una vez finalizado, se iniciarán los festejos con un toro embolado, de la ganadería Hermanos Infantes, tras la que habrá discomóvil.

Noche de playbacks / Ayuntamiento Alfara

Las reses serán las protagonistas durante el próximo miércoles y el viernes, este último acogerá además, la desencajonada de una vaca, jornada que finalizará con noche de orquesta. Sin embargo, el jueves será el día grande , que se dedicará al patrón con la procesión del santo por las calles de la localidad.

Para el fin de semana habrá más exhibición de ganado.