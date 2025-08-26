La Casa dels Berenguer acogerá tres proyecciones grecolatinas

La Casa dels Berenguer será la encargada de devolver a la vida la mitología grecolatina a través del cine. El Museo de la Escena Grecolatina, en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt, organiza unas representaciones para el primer fin de semana de septiembre en la Casa dels Berenguer, situada en la calle Sagrario.

El acceso a los eventos será gratuito, pero al haber aforo limitado será necesario conseguir previamente la entrada a través de la web facilitada por el consistorio.

Mitología griega

El primer evento será el viernes 5 a las 19:30 horas, y consistirá en un cinefórum llamado ‘Redescubriendo a Irene Papas’, centrado en la figura de la actriz griega que falleció en 2022. Este primer encuentro estará presentado por el profesor de griego de secundaria, Alejandro Valverde, que además colabora actualmente en un proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid sobre legado helénico y medios audiovisuales. Seguidamente, las personas asistentes podrán disfrutar de la proyección de Las Troyanas (1971), una adaptación al cine de la obra de Eurípides, dirigida por Michael Cacoyannis.

Pero las jornadas no finalizarán hasta el sábado día 6. A las 22 horas de este día se representará el oratorio ‘La voz de Casandra’, centrado en la figura de Casandra y basado en textos de Esquilo, Eurípides, Christa Wolf e Irene Papas.