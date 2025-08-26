El Casino pide a Sagunt que deje de obstaculizar sus actividades

"No podemos esperar más para retomar nuestras actividades, después de tres años". Esa es la principal preocupación del Casino Recreativo y Cultural de Puerto Sagunto, tras confirmarse que el ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de contratación para reanudar la rehabilitación de este emblemático edificio del patrimonio industrial.

Desde la directiva de este colectivo, que arrastra más de ocho décadas de tradición, apuntan que "nos alegramos mucho de que se saque la licitación, pero llevamos esperando más de medio año a que nos respondan a la solicitud, que acompañamos con todos los proyectos técnicos en regla, para instalar una carpa en los jardines y recuperar al menos una parte de nuestra programación".

Estado de la terraza del Casino. / Levante-EMV

Estas fuentes lamentan que "a las fallas se les da permiso en unos días, pero nosotros seguimos sin respuesta a una cuestión que depende de la voluntad política, porque desde un punto de vista técnico no solo es posible, sino conveniente".

Depósito de residuos

Además de precisar que esa zona de la terraza no afecta a las obras que se van a desarrollar en el Casino, desde la sociedad añaden que "ya no entramos que se eligiera ese espacio para el depósito de residuos en el proyecto original. Pedimos que en el nuevo se llevaran a otra ubicación y hemos presentado alegaciones, pero seguimos esperando".

El colectivo reivindica su capacidad para que el ayuntamiento le confíe la rehabilitación de los jardines, ya que "llevamos 85 manteniéndolos, al igual que el edificio del Casino, como los únicos elementos de la antigua siderurgia que han conservado su actividad a lo largo del tiempo".

Perdido el 80 %

Además, el colectivo hace especial hincapié en la urgencia, tanto por las zonas externas al edificio, "que ya se han perdido hasta el 80 % y si no se toman medidas serán irrecuperables", como por la propia asociación: "Perdemos socios a marchas forzadas, porque apenas podemos mantener las actividades que se ofrecen en el edificio de la playa o el servicio de biblioteca, con las nuevas adquisiciones".

Desde el Casino Recreativo y Cultural apelan a "la voluntad y la diligencia para que no se obstaculice durante más tiempo nuestras actividades", una situación que "tan gravemente nos está perjudicando durante más de tres años. De no iniciarse de forma inmediata, el daño producido al patrimonio inmaterial que constituye la sociedad cultural más antigua de Puerto Sagunto sería irreparable".

Reanudación de las obras

Cabe recordar que el ayuntamiento impulsó las obras de rehabilitación de este edificio, pero rescindió el contrato por el incumplimiento de los plazos por parte de la constructora. Revisado el proyecto e incorporado más dinero al expediente, el consistorio ha vuelto a licitar la intervención, que está previsto que se prolongue unos nueve meses desde su reanudación. Es decir, con un plazo mínimo de un año hasta que este enclave recupere su esplendor, el Casino Recreativo y Cultural no puede estar tanto tiempo sin recuperar su sitio.