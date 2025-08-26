Gilet repartió 1.000 raciones de paella
El concurso llenó la plaza de la estrella en el inicio de las fiestas patronales
Más de 1.000 raciones se repartieron este lunes en el concurso de paellas de Gilet. Un acto con el que el municipio arrancaba sus fiestas patronales que finalizarán el próximo 31 de agosto para dar paso a la semana taurina.
Pese a ser día laborable, la plaza de la Estrella, centro neurálgico de los actos programados, se llenó de vecinos y vecinas para disfrutar de una noche de convivencia, además de para degustar uno de los platos mas típicos valencianos.
Concurso
La jornada comenzaba a las 20 horas con el reparto de los ingredientes y media hora mas tarde, comenzaban a prepararse las cocinas improvisadas. Un jurado fue el encargado de degustar los arroces cocinados, para luego entregar los premios al buen trabajo realizado.
La noche finalizaba con la actuación de la orquesta "Gamma Live" que consiguió llenar la plaza no solo de vecinos sino de visitantes que quisieron disfrutar de su música y del buen ambiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt
- Verano de contratiempos en el litoral norte de Sagunt
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- Canet d'en Berenguer reabre sus 'food trucks' después de nueve días clausurados
- Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura
- Verano en Canet
- Voluntariado en Sagunt para prevenir inundaciones
- La APV renueva las balizas en torno a los restos del antiguo Pantalán