Gilet repartió 1.000 raciones de paella

Más de 1.000 raciones se repartieron este lunes en el concurso de paellas de Gilet. Un acto con el que el municipio arrancaba sus fiestas patronales que finalizarán el próximo 31 de agosto para dar paso a la semana taurina.

Pese a ser día laborable, la plaza de la Estrella, centro neurálgico de los actos programados, se llenó de vecinos y vecinas para disfrutar de una noche de convivencia, además de para degustar uno de los platos mas típicos valencianos.

La plaza repleta de gente. / LEVANTE-EMV

Concurso

La jornada comenzaba a las 20 horas con el reparto de los ingredientes y media hora mas tarde, comenzaban a prepararse las cocinas improvisadas. Un jurado fue el encargado de degustar los arroces cocinados, para luego entregar los premios al buen trabajo realizado.

La noche finalizaba con la actuación de la orquesta "Gamma Live" que consiguió llenar la plaza no solo de vecinos sino de visitantes que quisieron disfrutar de su música y del buen ambiente.