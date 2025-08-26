La grave lesión de Mazza obliga al BM Morvedre a fichar

El BM Morvedre ha movido ficha rápidamente, tras confirmarse la grave lesión de rodilla que va a dejar en el dique seco a la capitana, Martina Mazza, durante toda la temporada.

Martina Mazza. / Levante-EMV

Y es que el club presidido por Albert Llueca está únicamente pendiente de la firma para cerrar la incorporación de la brasileña Fernanda P. Couto, que la temporada pasada fichó con el curso ya iniciado por el BM Zuazo, también para cubrir una lesión de larga duración.

La incorporación de esta jugadora, que puede desenvolverse tanto en el extremo como en el lateral, se espera cerrar esta misma semana, que es también cuando los dos fichajes que estaban pendiente de llegar por problemas en el visado, la portera argentina Cande Cuadrado y la primera línea angoleña Bea Masseu, se suman también a las filas del BM Morvedre.

Debut liguero

Así y si nada se tuerce en lo que queda de semana, las tres estarán disponibles para el estreno de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 19 horas en Elda.

Precisamente las alicantinas fueron el último rival de pretemporada para el equipo de Manu Etayo, donde no solo perdió, sino que también tuvo que lamentar otra lesión, en este caso de Ángela Alpuente.

Pendiente de diagnóstico

A falta de que se confirmen los resultados de las pruebas, desde el club confían en que la extremo local no tenga que pasar por una larga recuperación para reincorporarse al grupo.