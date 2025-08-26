Malla: "Me quito el sombrero con este equipo"
El entrenador del Fertiberia BM Puerto valora muy positivamente el desempeño de sus jugadores en el Torneo de Ejea de los Caballeros
A poco menos de tres semanas de que comience la temporada oficial para un equipo renovado durante el verano es pronto para sacar conclusiones del Fertiberia BM Puerto, aunque las pistas que está dando durante esta pretemporada son muy esperanzadoras.
Y es que los rojiblancos se proclamaron campeones del Torneo de Ejea de los Caballeros, después de superar a los franceses del Pau Billère en semifinales y hacer lo propio en la final frente al Anaitasuna, después de empatar en el tiempo reglamentario y ganar a los penaltis.
Despropósitos
El entrenador del conjunto porteño, Toni Malla, no puede hacer otra cosa que "quitarme el sombrero" con sus jugadores. "Tengo que dar la enhorabuena a los chavales -añade el técnico catalán-, porque en un partido con muchos despropósitos -en referencia al enfrentamiento contra los navarros- y problemas que se escapan de nuestro control, que son los más difíciles de afrontar, mantuvieron el temple y la concentración. Otros se hubieran desconectado, pero la actitud del equipo nos permite extraer muchas conclusiones y estoy convencido de que salimos reforzados, porque sacamos el partido en grupo".
Orgullosos
El técnico catalán no esconde que todavía queda mucho trabajo por delante para cumplir con las expectativas, aunque "estamos en la buena línea", porque ya durante la pretemporada "debemos estar muy orgullosos del trabajo, especialmente en Ejea".
