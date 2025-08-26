“Memòria de Benifairó de les Valls” tomará las calles del municipio

Fiel a la costumbre, Benifairó de les Valls arranca sus fiestas con los habituales encuentros culturales. No obstante, la tradicional exposición sobre la historia del municipio, “Memòria de Benifairó de les Valls”, rompe este año con el formato habitual. Del día 1 al 14 de septiembre, formando parte de la programación cultural de fiestas, toda aquella persona que pasee por las calles de Benifairó de les Valls tendrá la oportunidad de disfrutar de 12 lonas con fotos antiguas del municipio colgadas en los balcones del vecindario, una nueva fórmula mediante la que el ayuntamiento busca sacar a las calles la historia, patrimonio y tradiciones de la localidad.

"Desde el ayuntamiento, animamos a toda la ciudadanía a pasear por las calles de nuestro pueblo en estos días de fiestas y a disfrutar de esta exposición que nos muestra la historia del pueblo a través de fotografía y la memoria de las personas grandes que han vivido en Benifairó", ha declarado Adela Alba, regidora del departamento encargado de llevar a cabo esta iniciativa.

Cartel de la exposición “Memòria de Benifairó de les Valls”. / Ayuntamiento de Benifairó

Historia a un clic

Además, desde el área encargada de este proyecto han explicado que cada fotografía vendrá acompañada por dos códigos QR. Según apuntan, el primero de estos enlaza de forma directa con una web en la que, además de una descripción del pueblo, se encontraran relatos y testimonios de los vecinos sobre el pueblo que les ha visto crecer. En el caso del segundo enlace, este redirigirá a los usuarios al itinerario y localización de cada una de las fotografías distribuidas por las diferentes fachadas del pueblo.

A través de esta iniciativa, Benifairó busca dar a conocer la historia y evolución del municipio, su cultura popular, sus costumbres y tradiciones, así como toda aquella información relacionada con el patrimonio de la población localizada en la mancomunidad de Les Valls.

Mediante las regidoras de Cultura y Participación Ciudadana, el consistorio ha querido innovar y dar color a las calles locales buscando trasladar la tradicional exposición de fiestas fuera de su localización habitual, consiguiendo hacerla más accesible para rifeños y rifeñas, así como a todos aquellos que visitan la localidad durante el periodo de celebración de sus fiestas.