Sagunt salda la primera mitad del año con un balance positivo de 14,7 millones

Los informes periódicos de ejecución, entre los que el Ayuntamiento de Sagunt dio cuenta en su último pleno de la primera mitad de este año, ofrecen una radiografía económica todavía incompleta, aunque ya permite confirmar algunas tendencias para el ejercicio en curso. Entre los grandes números de este periodo destaca que la hacienda local ingresó algo menos de 52,7 millones de euros, mientras que los gastos se quedaron en los 37,9 millones, una diferencia de 14,7 millones para afrontar el segundo semestre.

La principal fuente de financiación en este tiempo han sido los impuestos directos con casi 31,5 millones de euros, de los que 24,9 millones se corresponden con el IBI. Esta recaudación, sumada a la que ya se ha hecho efectiva por los vehículos de tracción mecánica (3,2 millones), las plusvalías (que ya alcanzan los 2,8 millones, cuando hay presupuestados 3 millones para todo el ejercicio) o el ICIO (1,2 millones), elevan los ingresos por impuestos y tasas hasta los 36,6 millones de euros.

Las estimaciones presupuestarias para este 2025 no llegaban a los 59,5 millones, es decir, el Ayuntamiento de Sagunt ya ha recaudado dos de cada tres euros de los previstos a principios de año, cuando todavía falta sumar el polémico ‘basurazo’.

Tasa de basura

Y es que, con la voluntad de hacer más asumible la subida de más del doble, el gobierno local defirió el pago de los 111 euros por vivienda entre septiembre y octubre, dos plazos en los que la tasa por la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos reportará 5,7 millones de euros, siempre según las previsiones recogidas en el presupuesto.

Toni Iborra conversa con Ximo Catalán en la previa de un pleno. / Daniel Tortajada

En la primera mitad del año, los ingresos por este concepto apenas alcanzaron los 33.000 euros, mientras que a lo largo de todo el pasado ejercicio rondaron los 2,9 millones de euros, siempre según la información que facilita el propio ayuntamiento.

Inversiones

En el capítulo de gastos, las inversiones son las que ofrecen un menor grado de ejecución, ya que las previsiones iniciales contemplaban casi 12,3 millones, que se dispararon hasta los 39 millones tras incorporar todas las modificaciones con financiación afectada, pero los pagos realizados desde enero a julio, computables a este ejercicio, apenas alcanzan los 1,5 millones de euros.

Deportes

Según el resumen por partidas, la mayor cuantía gastada, con más de 400.000 euros, se corresponden con intervenciones en instalaciones deportivas, seguidas por la remodelación de la central de la Policía Local (275.000 euros), la adquisición de viviendas sociales (198.000 euros), la consolidación de la Casa Romeu (183.000 euros) o la finalización de la red ciclopeatonal (123.000 euros).