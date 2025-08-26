Santa Bárbara se consolida en Gilet

Gilet despidió la festividad de Santa Bárbara este domingo para dar paso a las Fiestas patronales, que arrancaban este lunes con el concurso de paellas, que se iniciaba al cierre de esta edición.

Los vecinos y vecinas decían adiós a la conmemoración, que se consolida después de años sin celebrarse y tras el empuje del 2024, una celebración que asegura su continuidad el año que viene, tal y como han avanzado las clavariesas 2025 a este diario.

Un fin de semana intenso que decía adiós con la procesión de la imagen y un concierto de la banda de música, pero que ha contado con una participación enorme de todo el pueblo, que se ha volcado en todos los actos programados.

Noche de orquesta. / LEVANTE-EMV

Patronales

Pero la fiesta continua y ahora este municipio de la Baronia da el pistoletazo de salida a sus patronales que finalizarán el próximo domingo 31 de agosto para iniciar la semana taurina, una de las más destacadas de la comarca.

Albaes de Santa Bárbara / LEVANTE-EMV

Las paellas, amenizadas por la orquesta Gamma Live, inician la carrera de citas para todos los gustos y edades. Para este martes habrá espectáculo, "un beso y una flor", y para el miércoles, una de las citas más esperadas, la cabalgata en la que se lleva días trabajando. El jueves será el día dedicado a los niños y el fin de semana, festividad dedicada a San Miguel.