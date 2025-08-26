Santa Bárbara se consolida en Gilet
El municipio da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales
Gilet despidió la festividad de Santa Bárbara este domingo para dar paso a las Fiestas patronales, que arrancaban este lunes con el concurso de paellas, que se iniciaba al cierre de esta edición.
Los vecinos y vecinas decían adiós a la conmemoración, que se consolida después de años sin celebrarse y tras el empuje del 2024, una celebración que asegura su continuidad el año que viene, tal y como han avanzado las clavariesas 2025 a este diario.
Un fin de semana intenso que decía adiós con la procesión de la imagen y un concierto de la banda de música, pero que ha contado con una participación enorme de todo el pueblo, que se ha volcado en todos los actos programados.
Patronales
Pero la fiesta continua y ahora este municipio de la Baronia da el pistoletazo de salida a sus patronales que finalizarán el próximo domingo 31 de agosto para iniciar la semana taurina, una de las más destacadas de la comarca.
Las paellas, amenizadas por la orquesta Gamma Live, inician la carrera de citas para todos los gustos y edades. Para este martes habrá espectáculo, "un beso y una flor", y para el miércoles, una de las citas más esperadas, la cabalgata en la que se lleva días trabajando. El jueves será el día dedicado a los niños y el fin de semana, festividad dedicada a San Miguel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las picaduras no dan tregua a los socorristas de las playas de Sagunt
- Verano de contratiempos en el litoral norte de Sagunt
- El chiringuito del Garbí reabre pese a la polémica por la titularidad de la ermita
- Canet d'en Berenguer reabre sus 'food trucks' después de nueve días clausurados
- Sagunt da el primer paso para personalizar las bonificaciones por toda la basura
- Verano en Canet
- Voluntariado en Sagunt para prevenir inundaciones
- La APV renueva las balizas en torno a los restos del antiguo Pantalán