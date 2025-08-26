Tres ayuntamientos se suman a Sagunt en el incumplimiento de la regla de gasto

El Ayuntamiento de Sagunt fue uno de los muchos que durante el pasado año, cuando se recuperaron las reglas fiscales, incumplió alguna. Así lo aseguró el concejal de Hacienda, Toni Iborra, cuando se supo que el consistorio de la capital comarcal había gastado más de lo que le correspondía, según la liquidación del anterior ejercicio, una cuestión técnica que, eso sí, obligó al gobierno municipal a aprobar un plan económico-financiero para detallar las fórmulas que iba a aplicar para corregir este desvío.

Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

Esas medidas de muy bajo impacto, en el caso al menos de Sagunt, se han hecho extensibles a otros ayuntamientos de la comarca, que también suspendieron en la regla de gasto. Fueron Algímia d’Alfara, Gilet y Torres Torres, entre los 11 consistorios que presentaron los números a tiempo ante el Ministerio de Hacienda. Este último ayuntamiento de la Baronia tampoco demostró que tenga suficiente capacidad de financiación, una situación en la que también cerró el pasado ejercicio Quart de les Valls.

Cumplidores

Así, las únicas haciendas locales del Camp de Morvedre que justificaron con números su rigurosidad respecto a la normativa de estabilidad y sostenibilidad fueron Algar de Palància, Benifairó de les Valls, Canet d’en Berenguer, Estivella, Faura y Segart, según la información publicada recientemente por el Ministerio de Hacienda.

Para hacer más extensiva esta comparativa, entre los 15 consistorios más poblados de la Comunitat Valenciana hubo más que cumplieron con la regla de gasto, que los que no lo hicieron, aunque con solo uno de diferencia. Entre los más rigurosos con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera estuvieron Castelló de la Plana, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, San Vicente del Raspeig y Elda. En el otro lado de esta línea que marca el Ministerio de Hacienda se encontraban, además de Sagunt, València, Alacant, Elx, Torrevieja, Alcoi y Vila-real.

Comparativa

En el conjunto a ayuntamientos valencianos, de los 438 que presentaron la información a tiempo, algo más de 80, un 19 %, incumplieron la regla de gasto durante el pasado año.