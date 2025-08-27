Alfara de la Baronia revaloriza su museo etnológico después de más de una década en su nueva ubicación y sin demasiado mantenimiento.

El ayuntamiento ha querido poner en valor esta zona nueva de la localidad, ya no solo actuando en el contenedor cultural, como lo ha hecho, sino en todo el espacio colindante. Para ello ha sido necesaria una inversión de 50.000 euros, procedentes del Plan de inversiones de la Diputación.

Nueva imagen

Con este presupuesto se ha dado un vuelco a la imagen de la plaza donde se ubica el museo, que presentaba tramos de hormigón, falta de zonas verdes y mobiliario urbano. La subvención ha permitido adoquinar con baldosas de mármol buena parte de la misma, además de habilitar un corredor verde de césped artificial, a lo que se suman bancos para sentarse. Por otro lado, se ha dotado de luminarias a modo de farolas y se ha instalado un vallado alrededor de la misma a modo de parque. "La zona estaba bastante deteriorada, faltaba actuar y esto restaba importancia al museo, que muestra buena parte de las tradiciones y la historia de nuestro pueblo, además de convertirse en uno de los principales recursos turísticos", afirmaba el alcalde, Carlos Herrera.

Así luce el nuevo espacio a falta de terminar. / LEVANTE-EMV

En cuanto al contenedor cultural, se ha acondicionado su interior y también su exterior del que llama la atención la pintura, que lo dota de un aspecto más nuevo.

Ampliación piscina

Los planes provinciales de inversiones también han hecho posible la ampliación de la piscina municipal, que cuenta, gracias a esta actuación, con una zona para comidas que no existía. Para ello se ha acondicionado una parte colindante a la instalación municipal donde se han instalado bancos para sentarse y mobiliario urbano para poder comer o merendar.

Nueva imagen de la piscina. / LEVANTE-EMV

Otra de las actuaciones que se han realizado en la infraestructura ha sido la mejora de su pavimento. "Hemos arrancado el natural que había, que estaba ya en un estado lamentable y hemos colocado césped artificial", adelantaba el alcalde. Una intervención cuyo presupuestos asciende a 40.000 euros.