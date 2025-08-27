Canet d'en Berenguer tendrá nuevas instalaciones deportivas en diciembre

El nuevo espacio multiusos de Canet d’en Berenguer estará listo para primeros de diciembre. Así lo ha adelantado el concejal de Deportes, Rubén Furió. Unas instalaciones junto al campo de fútbol de la Figuereta que responden a diferentes objetivos, aunque el principal será el deportivo. Se trata de nuevas pistas deportivas cubiertas para la práctica de futbito, fútbol sala, patinaje, baloncesto balonmano y Judo. Precisamente, esta última disciplina que tantas alegrías ha dado a la localidad, gracias al Club de Judo Canet, entre los mejores de la Comunidad Valenciana, dispondrá de unas instalaciones en condiciones para acoger competiciones que antes eran inviables por falta de recursos. Y lo mismo con otras disciplinas.

Sin embargo, su uso va más allá, ya que desde el ayuntamiento harán rentable esta inversión de 1.300.000 euros, pues el espacio se pretende utilizar para más eventos, no solo los deportivos.

La estructura del nuevo espacio / LEVANTE-EMV

Sin locales

De esta manera, Canet da respuesta a la falta de locales cubiertos para realizar actividades culturales y festivas que no requieran del auditorio por su formato. Esto será viable gracias a la instalación de unas gradas para más de 200 personas. «Se pasa de unas gradas de 30 metros cuadrados en las antiguas instalaciones a gradas de 150 metros cuadrados», matizaba Furió.

Las obras que ya llevan semanas en marcha, se conciben como una mejora de las dotaciones del centro Sanchis Guarner. Se trata de una ampliación y optimización del espacio dedicado a pistas deportivas, que contarán con una nueva orientación gracias a la implementación de 150 metros cuadrados de suelo.

Estructura metálica casi finalizada del espacio. / LEVANTE-EMV

De momento, se está levantando la estructura metálica, que espera estar finalizada para el 19 de septiembre. Una vez acabada esta, el siguiente paso será el cerramiento, que es clave en esta instalación. Será parcial, ya que el espacio quedará techado, pero no completamente cerrad, por ahora, aunque la intención de la administración local es acabar cerrándolo al completo, según el edil de Deportes.

Respecto los accesos, se mantendrán los actuales.

Edificio eficiente

Esta dotación municipal será eficiente energéticamente, puesto que en su techado se instalarán 100 KW de placas fotovoltaicas, como ha avanzado el alcalde, Pere Antoni.

Esta estructura modular techada cuenta con un presupuesto de 1.298.204 euros, de los cuales 387.000 saldrán del Consejo Superior de Deportes y el resto, correrá a cargo de las arcas municipales, convirtiéndose esta inversión en una de las más importantes de este ejercicio.

Este proyecto pretende poner en valor algunas de las principales prácticas deportivas que se desarrollan en Canet, además de sus instalaciones. Pero por otro lado, supondrá aumentar la oferta de espacios de ocios, algo «necesario», dada la programación anual de la que dispone Canet, principalmente cultural , social y festiva.