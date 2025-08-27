La contratación industrial vive su mejor julio en cuatro años

La contratación industrial en el Camp de Morvedre alcanzó en julio una de sus cifras más destacadas. Así lo han confirmado los últimos datos publicados por Labora, el servicio valenciano de empleo y formación. Y es que el séptimo mes de este 2025 ha dejado 349 nuevos contratos, el mejor resultado en este mismo mes desde 2021 (cuando se firmaron 335 contratos). Este volumen representa el 14 % del total de nuevas contrataciones del mes en la comarca, consolidando a la industria como el segundo motor de empleo, únicamente por detrás del sector servicios, que concentra el 80 % (1.985) de los contratos tanto a nivel comarcal como autonómico.

El peso de la industria se concentra especialmente en Sagunt, que acumula el 88 % de los contratos del sector —con un total de 307 nuevos puestos ocupados—, reflejando el protagonismo de la capital comarcal en la actividad productiva. La segunda localidad con más movimiento es Canet d’en Berenguer, aunque a gran distancia, con apenas un 5 % de los contratos.

ArcelorMittal Sagunt. / Levante-EMV

Contexto favorable

Dentro de la propia contratación industrial, predomina como mayor generadora de empleo la industria manufacturera con 412 nuevos trabajadores (81 %). Del mismo modo, la jornada completa sobresale como el tipo de contrato más destacado, con un 94 % (328), seguido de lejos por 12 correspondientes a fijos discontinuos (3,4 %) y 9 a jornadas parciales (2,6 %).

A estas cifras positivas en cuanto a acuerdos laborales se suma la evolución del paro en la industria. Durante el pasado mes, la cifra de desempleo aumentó ligeramente, pasando de 498 parados en junio a 510 en julio. Sin embargo, analizando las estadísticas publicadas recientemente por el Sistema Nacional de Empleo (SISPE), si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando había cerca de 600 personas en búsqueda de empleo (594), la cifra actual se presenta en un contexto más favorable.