La industria del Camp de Morvedre da un paso atrás antes del despegue

El año 2023 no fue especialmente bueno para la industria del Camp de Morvedre. Esta es una de las conclusiones del informe sobre las principales magnitudes en este sector, que coge como base la encuesta estructural de empresas de la que se encarga el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su correspondencia valenciana, el IVE, ha hecho públicos los números desagregados por territorios correspondientes a aquel ejercicio, cuando la cifra de negocios para la industria de la comarca superó ligeramente los 2.826 millones de euros.

Aunque este nivel es el segundo más alto de la serie histórica, inaugurada en 2008 con menos de 2.000 millones de euros para el Camp de Morvedre, también supone un retroceso respecto al año anterior y un cambio de tendencia desde 2020, cuando la facturación del sector se quedó por debajo en los 1.755 millones de euros. En 2022, esta cifra se disparó hasta los 3.555 millones de euros, pero el siguiente ejercicio, el último del que se disponen datos oficiales, se desplomó casi un 20 %.

Vistas de industria y empresas del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Este retroceso se entiende como un fenómeno puntual en consonancia con la coyuntura internacional, ya que a partir de 2024 y 2025, cuando se han seguido sumando empresas, especialmente en la primera fase de Parc Sagunt, y sobre todo en 2026, cuando está previsto que entre en funcionamiento la gigafactoría de Volkswagen, el sector industrial de Sagunt está llamado a protagonizar su despegue definitivo.

Sueldos a la baja

Más allá de estos grandes números, este trabajo conjunto entre el INE y el IVE también detalla la mano de obra empleada por la industria, así como el gasto asociado con el personal a través de los sueldos. En estos capítulos, este sector en la comarca dio empleo a 4.763 personas, entre las que se repartieron casi 160 millones de euros en salarios, lo que arroja un promedio ligeramente por encima de los 33.500 euros anuales.

El ejercicio anterior, según siempre la información publicada por el Instituto Valenciano de Estadística, los 5.410 empleados de la industria del Camp de Morvedre se embolsaron 186,8 millones de euros, con una media de 34.535 euros al año. Es decir, según esta información, los salarios del sector bajaron un 3 % en 2023 respecto al año previo.

Tres principales empresas

Una muestra de que aquel ejercicio fue de ajuste lo ofrecen las tres principales empresas con sede en Sagunt, entre las que Hierros de Levante (Bamesa) se mantuvo en cabeza según la facturación al rozar los 221 millones de euros, que supusieron un 13,4 % menos que un año antes. En segunda posición siguió Gonvarri con 201 millones de euros, un 17,1 % menos que en 2022, mientras que Forflesa completó este podio por debajo de los 149 millones de euros, un 27,5 % menos que un año antes.

Más facturación que plantilla

Una cuestión que no ha cambiado es que la cifra de negocios de las empresas del sector en la comarca no tiene repercusión directa en los salarios de las plantillas, al menos en la misma proporción que otras comarcas. Y es que la facturación industrial en el Camp de Morvedre supuso en 2023 un 3,6 % del total de la Comunitat Valenciana, pero los salarios apenas un 1,9 %. En la mayoría del resto de territorios de la provincia de Valencia, el porcentaje de los sueldos está por encima de la cifra de negocios.