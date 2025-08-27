Nuevo impulso al Bàsquet Morvedre con la vuelta de Máñez a los banquillos

La vuelta a los banquillos de Josep Màñez, la experiencia acumulada en la temporada anterior y la llegada de siete caras nuevas al "proyecto verdet" son las principales armas con las que el Bàsquet Morvedre afronta el curso baloncestístico que está a punto de iniciarse, y que según sus directivos “supondrá una oportunidad para seguir creciendo y pelear cada partido para conservar la categoría”.

Tras una primera temporada en Tercera FEB en la que el Bàsquet Morvedre ofreció momentos de buen juego, aunque sin poder transformarlos en victorias, el conjunto saguntino tendrá una nueva oportunidad de competir en esta categoría que cada vez está más disputada. Cabe recordar que las vacantes producidas este verano han permitido que el club obtenga plaza federativa por derecho deportivo y afronte así un nuevo reto en el baloncesto nacional.

Vuelta de Màñez

El proyecto estará dirigido este año por Josep Mañez, que regresa al banquillo con el objetivo de consolidar al equipo y luchar por la permanencia. Para ello, la entidad ha llevado a cabo una profunda renovación de la plantilla: hasta siete jugadores se incorporan por primera vez al proyecto, mientras que seis continúan de la pasada campaña.

Primer y segundo entrenador del Bàsquet Morvedre. / Bàsquet Morvedre

“Estamos muy contentos porque formar una plantilla en estas circunstancias no es fácil”. “Los jugadores quieren competir en Tercera FEB, y sin esa garantía resulta complicado atraer a gente con experiencia en la categoría. Pensamos que hemos conseguido un grupo ilusionante”, señala Màñez.

El técnico tiene claro el principal reto del equipo: mejorar el rendimiento defensivo. “El año pasado encajamos demasiados puntos y eso nos impidió ser competitivos. Sabemos que tenemos jugadores con un ADN más ofensivo, pero entre todos debemos cambiar esa mentalidad para competir en una liga tan exigente como esta”, explica.

Pretemporada

El Bàsquet Morvedre comenzó la pretemporada este martes, 26 de agosto, con la vista puesta en su debut en la Lliga Valenciana el próximo 7 de septiembre en Castellón. “Será un partido importante para asentar las bases de la preparación, aunque llegaremos con pocos entrenamientos”. “Lo tenemos planificado para que nos sirva en la construcción del equipo”, apunta el entrenador.

Consciente de las dificultades, Màñez subraya que el equipo conoce su lugar en la competición y los aspectos a mejorar para acercarse a competir por los resultados. “En la liga habrá rivales con mucha experiencia y un nivel físico muy alto”. “Nuestro objetivo será crecer día a día, mejorar en lo colectivo y luchar por cada partido”, concluye.