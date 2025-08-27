La patronal comarcal apuesta por la «excelencia» en los polígonos de Sagunt

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) no descansa. En uno de sus mejores momentos, la patronal presidida por Cristina Plumed no se conforma y tiene por delante «retos importantes» que quiere afrontar cuanto antes. Uno de los más inmediatos, que «vamos a comenzar este año» es la promoción de entidades de gestión y modernización (EGM) para que los polígonos empresariales de Sagunt se autogestionan, al estilo de lo que persigue hacer desde hace tiempo, con recientes avances, Espais Econòmics Empresarials con Parc Sagunt.

El objetivo, según confiesan desde Asecam, es que estas áreas industriales «puedan alcanzar la excelencia» en sus servicios. Con los primeros pasos ideados para mejorar el polígono Sepes, la patronal comarcal ha pedido una subvención que, en caso de ser concedida, permitiría sufragar la mitad de la inversión prevista, mientras el resto lo aportará el propio colectivo.

Imagen el polígono Sepes. / Daniel Tortajada

A este respecto, Plumed precisa que «siempre somos prudentes en la solicitud de ayudas. Las pedimos para acciones reales que se ejecutan al 100 %, pero que se completan con aportaciones propias y de nuestras empresas o de otras entidades vinculadas». Pero, además, «nunca incurrimos en ningún gasto que no podamos asumir por nuestros medios, de forma que las acciones siempre tengan sentido con nuestros objetivos para, de este modo, no correr riesgos innecesarios».

Agente de innovación

Desde Asecam añaden que las principales vías de financiación públicas le llegan desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Una de las más fructíferas a lo largo del tiempo, que se originó en la antigua Agencia Valenciana de Innovación (AVI) y ahora está ligada al Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), permite a la patronal del Camp de Morvedre contar desde hace cuatro años con una agente de innovación.

Esta figura «nos ha permitido como asociación, pero también a nuestras empresas, identificar y asumir retos en este campo que, sin duda, propician el crecimiento», según apunta Plumed en declaraciones a Levante-EMV.

Algo más de 60.000 euros

La subvención más reciente procede del programa autonómico para asociaciones empresariales territoriales industriales. Con una aportación del Consell que este año supera ligeramente los 60.000 euros, sobre una inversión por encima de los 86.200 euros, Asecam desarrolla por esta vía actividades para el impulso industrial, atiende a las necesidades de este sector económico e, incluso, procura anticiparse a ellas.

En concreto, esta ayuda se utiliza para realizar acciones del Foro Asecam de Sostenibilidad Ambiental, con un capítulo en concreto para la Oficina de Simbiosis Industrial (OFASI), en la que trabaja en colaboración con el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidimme). También hay iniciativas de responsabilidad social corporativa y están contempladas acciones de visibilización del empleo industrial entre alumnado y profesorado de la comarca, que "nos parecen fundamentales en respuesta a la preocupante falta de perfiles profesionales", señalan desde Asecam. Esta subvención también da para realizar un encuentro con las asociaciones territoriales industriales del resto de la Comunitat Valenciana, que ya se ha hecho otros años en Ibi, Gandia y Ontinyent.

Congreso

Otro fin de esta ayuda es el Congreso del Corredor Cantábrico Mediterráneo, que tendrá lugar en Sagunt durante el mes de octubre con la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).