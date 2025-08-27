Los Reyes Magos de Sagunt se conforman con 10.000 euros más

Poco más de 10.000 euros. Esa subida en el presupuesto ofrecida por el Ayuntamiento de Sagunt para la organización de todos los actos relacionados con la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero ha sido suficiente para que el segundo intento por contratar todos estos servicios de forma unificada haya tenido más éxito que el primero, cuando ninguna empresa mostró interés y el procedimiento se declaró desierto.

Una carroza de la cabalgata de los Reyes Magos en Sagunt. / Daniel Tortajada

Con la voluntad no solo de dejar atrás el troceado del alquiler de las carrozas, la limpieza de los trajes de sus majestades, la comida, el suministro de chocolate o las actuaciones de ambientación a través de contratos menores o la precariedad que suponía repetir este sistema año tras año, otro de los objetivos de esta unificación es dotar a los Reyes Magos de Sagunt de una mayor estabilidad, ya que la concesión está abierta a prórrogas durante los ejercicios posteriores.

Oferta

Después de que el primer intento resultara infructuoso con un caramelo económico de poco más de 46.000 euros al año, la ampliación presupuestaria por encima de los 56.000 euros ha despertado el interés de Amparo Alcover Ibañez, según se dio cuenta en la mesa de contratación del 12 de agosto.

Adjudicación

Después de que los técnicos certifiquen que la documentación se ajusta a los pliegos de condiciones, la próxima junta de gobierno debería servir para dar luz verde a la adjudicación y dejar así atrás la precariedad que rodeaba al desempeño de los Reyes Magos en Sagunt.