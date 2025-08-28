Guillem Beltrán: "No tenemos miedo a los grandes presupuestos de la categoría"

El Atlético Saguntino está a poco más de una semana de iniciar la competición liguera en Tercera RFEF y su entrenador, Guillem Beltrán, señala especialmente que "lo mejor es que no tenemos que lamentar ninguna lesión".

Sin dar mayor importancia a los resultados de pretemporada, el último de los cuales se saldó con triunfo sobre el Ribarroja CF (2-1), el técnico explica en declaraciones a Levante-EMV que esta fase de preparación "está siendo muy buena. Lo esencial era trabajar en cada amistoso una idea o comportamientos y hemos sabido responder a cada una de las exigencias que se han planteado".

Beltrán añade que "nuestra prioridad a lo largo de este mes ha sido adquirir hábitos y automatismos que nos hagan crecer día a día. No es fácil, pero poco a poco se va viendo la mejoría en cada entrenamiento y partido". Lo fundamental en este periodo es que "el equipo mantiene una línea ascendente", como demostró en su antepúltimo choque de preparación frente al Roda.

Adaptación

"Nos enfrentamos a un equipo que viene de ser segundo y nos planteó un partido que no esperábamos, con un ritmo de balón y una presión que no fueron altos. Nos supimos adaptar y dominar con más tranquilidad para generar las ocasiones más claras", apunta el entrenador rojillo. El broche al calendario de amistosos seré este viernes, cuando los romanos se midan en casa al CD Burriana.

Acción de un partido de pretemporada. / Judith Amigo

La remodelación de la plantilla durante este verano ha sido notable hasta el punto de ser el Atlético Saguntino "más joven de los últimos años. Eso nos obliga a probar y a preparar a muchos futbolistas para esta competición, con el objetivo de hacer un gran grupo, en el que la unión sea más poderosa que las individualidades".

Dinámicas grupales

Para ese fin, la consolidación del vestuario es una de las claves, en la que Beltrán trabaja "creando escenarios favorecedores para la comunión de los futbolistas y que todos se sientan felices y valorados entre sus compañeros. Estamos enfatizando mucho las dinámicas grupales y los hábitos. Estos factores, más el cumplimiento de las normas internas, nos darán la fuerza que tanto deseamos".

El mister huye de la presión a la hora de fijar objetivos para el conjunto de la temporada y tiene claro que "no tenemos una obligación clasificatoria. Somos un equipo nuevo, con futbolistas muy jóvenes, pero sin ningún temor a nadie. Demostraremos cuál es el nivel partido a partido y generaremos ese sentimiento de pertenencia tan preciado".

Afición romana

De lo que hay pocas dudas es que la afición rojilla volverá a estar con los suyos, cuestión sobre la que Guillem Beltrán apunta que los seguidores romanos "quieren futbolistas que lo den todo y les hagan identificarse. Sabiendo que esa es la base de todo, seremos un equipo muy competitivo y difícil de superar. Iremos creciendo conforme pasen las jornadas y nunca tendremos miedo de los grandes presupuestos que hay en la categoría".