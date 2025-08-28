La cabalgata convirtió las calles de Gilet en un gran espectáculo

Gilet celebró este miércoles su cabalgata, dentro de las fiestas patronales. Un acto muy esperado que llenó la plaza Virgen de la Estrella de vecinos y visitantes, que no se quisieron perder este magnífico espectáculo.

El ingenio de algunas puestas en escena y las coreografías llamaron la atención de los espectadores, además de las performances que realizaron algunas peñas, llenas de trabajo y creatividad.

El espectáculo de circo destacó en la cabalgata infantil. / LEVANTE-EMV

Creatividad

Un ejemplo claro fue la recreación de «Les Calderes», su preparación, el guiso, la colla de gente esperando, todo teatralizado con un toque de humor y sátira que arrancó los aplausos de los presentes. También dio mucho de que hablar el dragón chino y todo el cuadro escénico que este llevaba a su alrededor. Las marionetas de concejales y miembros de la corporación municipal o el viaje a la antigua Locomía, con sus movimientos de abanicos, plumas y corsés, que llevaron hasta la plaza un espectáculo lleno de color y mucho ritmo. Buenos bailes realizaron el cuadro de egipcias y egipcios y también las brasileñas así como la peña salida de la película Río. Los disfraces también estuvieron muy elaborados, como las jóvenes con una vespa a cuestas, el Eduardo Manostijeras o los Furbys. Una cabalgata de éxito, junto a la infantil, que puso de manifiesto el gran trabajo realizado por las peñas y vecinos.

El dragón llamó la tención al público / LEVANTE-EMV

Las Falleras Mayores de Federación Junta Fallera de Sagunt, Noa Barea y Ana Martínez participaron como jurado.