Dos años de cárcel a un saguntino que confesó antes de anularse las escuchas que le implicaban

La anulación de las escuchas telefónicas que le implicaban en un entramado de tráfico de drogas no le ha servido a un vecino de Sagunt para esquivar la condena de dos años de prisión, ya que previamente había confesado su participación en los hechos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo, que ha dado carpetazo al asunto al rechazar el último recurso que había presentado la defensa del acusado.

Los hechos se remontan al verano de 2013, cuando en el marco de una operación para desarticular una banda que se dedicaba a la venta al menudeo de cocaína, pastillas de éxtasis, hachís y marihuana, la policía sorprendió a uno de los cabecillas de la trama con este hombre en un aparcamiento del Port de Sagunt. Según se había sabido previamente, este encuentro estaba convocado para el pago del dinero adeudado por anteriores transacciones de droga y la devolución de un paquete de cocaína en mal estado.

Los agentes arrestaron en ese momento al vecino de Sagunt, a quien intervinieron más de 2.000 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. Pese a que en ese operativo no se encontraron sustancias estupefacientes, la unidad de guías caninos sí detectó la posible presencia de droga bajo el asiento del vehículo de alta gama que conducía el acusado. En su vivienda, la policía halló 3.685 euros en efectivo, siete dispositivos electrónicos, una agenda con anotaciones manuscritas, material para la dosificación de la cocaína, así como 849 gramos de una sustancia «posiblemente empleada para el corte» de la droga, según recoge la sentencia.

Bolígrafo-pistola

En este registro, además, se encontró un bolígrafo-pistola, «carente de marca y numeración de serie, en buen estado de conservación y funcionamiento mecánico correcto y, si bien se aprecian holguras y desajustes derivados de su carácter artesanal, el arma es perfectamente operativa. En su interior se alojaba una vaina percutida correspondiente a un cartucho del 22 Long Rifle, calibre apto para ser utilizado por dicha arma», según el fallo.

De esta forma, la Audiencia Provincial de Murcia, donde estaba localizado el centro de operaciones de la banda criminal, condenó al vecino de Sagunt a un año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública y seis meses más por tenencia ilícita de armas. Siguiendo el ejemplo de una quincena de acusados en esta causa, el hombre reconoció los hechos para obtener un atenuante a la condena, aunque hubo cuatro investigados que no confesaron con la esperanza de que se anularan las escuchas telefónicas que les implicaban a todos, como finalmente ocurrió, lo que condujo a su absolución.

Inviolabilidad del domicilio

Así, este saguntino, junto a otros dos condenados, recurrió al Tribunal Supremo al considerar vulnerados tanto su presunción de inocencia, «al no existir la actividad probatoria mínima», como sus derechos a un proceso con todas las garantías y la inviolabilidad del domicilio. Apelaba a que «no existen más pruebas para la condena que el propio reconocimiento de los hechos, que no tiene valor probatorio alguno».

Prueba válida

Sin embargo, tanto el alto tribunal como el fiscal desmontaron estos argumentos al precisar que la confesión «se llevó a cabo con todas las garantías procesales, teniendo conocimiento el acusado y su defensa que se había solicitado la anulación de las intervenciones telefónicas». De esta forma, no hay dudas de que «la admisión de los hechos en el caso que nos ocupa constituye prueba de cargo válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia».