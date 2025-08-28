El centro cívico de Petrés ve la luz tras 20 años de demora

El centro cívico de Petrés echa a andar después de casi 20 años de bloqueo. Tras subsanar cuestiones de eficiencia energética del proyecto, que lo han retrasado casi un año, y resolver el acondicionamiento de la planta baja como auditorio, el ayuntamiento ha dado el visto bueno a su construcción.

Esto implica que la construcción saldrá a licitación en septiembre, tal y como ha confirmado el alcalde de la localidad, Miguel Vidal. Así, las obras se espera que estén finalizadas a primeros de 2027, si no hay contratiempos, ya que el plazo de ejecución es de 18 meses.

800.000 euros

En cuanto a la inversión, ronda los 800.000 euros, cantidad que procede de los planes provinciales de la Diputació de València, lo que permitirá reforzar la estructura, que lleva años sin finalizar y poder levantar este edificio que dará respuesta a la demanda tanto de espacios para desarrollar actividades como de sedes donde reunirse las asociaciones del municipio.

Por eso el inmueble dispondrá de una planta baja de 500 metros cuadrados, en la que hay prevista un auditorio o sala polivalente para todo tipo de eventos. Se aumenta así la oferta de infraestructuras de este tipo, como ya ocurrió con el espacio multiusos de las antiguas caballerizas. A esto se sumaría una primera planta, donde se instalaría la biblioteca y sala de estudio. El inmueble también dispondrá de otras dependencias para entidades de la localidad, con el objetivo de poder desarrollar sus actividades habituales.

Conflicto

Los conflictos por la titularidad del terreno han dilatado este proyecto. Cabe recordar que tras largas negociaciones con el Arzobispado de València, que se prolongaron durante años, el gobierno local llegó a un acuerdo con la entidad eclesiástica y ya tiene en su poder la escritura que convierte al ayuntamiento en propietario del antiguo cementerio donde actualmente está levantada la estructura del futuro centro cívico.