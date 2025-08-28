Un club histórico de Sagunt se rebela contra el reparto de pabellones

Ya lo dijeron las autoridades de Sagunt cuando se inauguró el pabellón polideportivo del Port de Sagunt, el quinto de la ciudad: "Nuestros deportistas podrían llenar otros tres pabellones". Pues bien, esa masificación en algunas instalaciones le pasa ahora factura, porque uno de los clubes con más solera, el Gimnasia Morvedre, ha puesto el grito en el cielo por la asignación que se ha hecho de los horarios de uso para la próxima temporada.

Despedida de Claudia Guzmán durante la gala de fin de temporada. / Gimnasia Morvedre

Desde su directiva, que encabeza un siempre reivindicativo Luis Marín, se denuncia "la falta de consideración hacia nuestra labor deportiva y social". Este "profundo malestar y decepción" responde a que, "pese a contar con 13 equipos federados de nivel nacional -cifra que representa un hito para cualquier entidad deportiva- y más de 200 deportistas activos entre la escuela y el club, observamos con preocupación cómo no se ha valorado ni respetado el trabajo que realizamos desde hace más de 36 años".

Formación

Más allá de los resultados, en muchos casos muy brillantes, el Gimnasia Morvedre apela especialmente a su labor "en la formación de valores, hábitos saludables y compromiso entre niñas, niños y jóvenes de nuestra comarca".

La entidad porteña lamenta la "falta de reconocimiento institucional", que demuestra la "totalmente insuficiente" asignación de horarios, incluso algunos días compartidos con otras especialidades "incompatibles por razones de técnica y seguridad. No solo se pone en riesgo la calidad de los entrenamientos, sino también la integridad física de nuestras gimnastas y el desarrollo normal de nuestra actividad".

Reconocimiento real

El Gimnasia Morvedre se rebela así contra la consideración municipal de este deporte como "menor" o "residual", cuando "el número de licencias, los resultados obtenidos y el impacto social del club indican todo lo contrario". Así, el club reclama "una revisión inmediata y justa de los horarios asignados. El reconocimiento real de nuestra labor deportiva, educativa y social, así como un compromiso firme con el deporte de la gimnasia rítmica y de base, que tantas veces se llena la boca de elogios, pero pocas veces se respalda con hechos".

Ninguneo

Desde la entidad advierten que "seguiremos defendiendo los derechos de nuestras deportistas y familias y no dudaremos en recurrir a todas las vías de información pública y representación institucional para que esta situación se conozca y se corrija. Basta ya de ninguneo -concluyen-, la gimnasia rítmica es una realidad sólida y creciente en nuestra comarca. No somos un deporte minoritario, sino un referente".