Cruz Roja Morvedre: "Los accesos a algunas áreas recreativas son combustible para el fuego"

Los accesos a algunas áreas recreativas del Camp de Morvedre son "combustible para el fuego". Así lo advertía la referente de Medio Ambiente de Cruz Roja en este comarca, Beatriz Gómez, después de semanas inspeccionando estas zonas dentro de un proyecto de voluntariado para la prevención de incendios.

Durante tres meses, un equipo de entre 15 y 20 personas ha recorrido las principales zonas de esparcimiento de la comarca para conocer el estado de las mismas y plantear posibles acciones de cara a evitar fuegos en la montaña. Este trabajo de inspección y también de acción ha puesto encima de la mesa una serie de incidencias, además de detectar puntos negros, que se convierten en verdaderos polvorines para los espacios naturales y la rica masa forestal de Morvedre.

Voluntarios de Cruz Roja en Les Valls / Cruz Roja

Accesos

Sin duda, los accesos a la mayor parte de las zonas recreativas han llamado la atención de los voluntarios, dado su mal estado. "Sendas y caminos llenos de maleza, árboles muertos y otros caídos sin retirar que impiden el paso", explicaban desde Cruz Roja. Una "falta de mantenimiento" que pone en riesgo la montaña y su entorno, advertían.

A esto se añade la falta de señalización o en muchas ocasiones una cartelería inservible, destrozada por el sol y la lluvia que es totalmente ilegible, que impide seguir un itinerario, apuntaban. "Es una necesidad que los accesos a las áreas recreativas y a caminos tengan un buen mantenimiento y estén despejados para poder desarrollar las labores de extinción de incendios, de nada sirve tener un camino por el que no se pueda acceder, ya que esto complica la labor de las personas y cuerpos que trabajan para sofocar el fuego", afirmaba Gómez. Por eso, desde Cruz Roja se hace un llamamiento a las autoridades e instituciones competentes en la prevención, para que se actúe en estos puntos negros, y se realice su pertinente mantenimiento. "La prevención debe realizarse durante todo el año", insistía.

Respecto a las áreas recreativas en sí, entre las que se han visitado Sant Esperit (Gilet), Camí de la murtà (Estivella), Fonda de Barraix (Estivella), Font del Comte (Algímia d'Alfara), Font de Quart, la Rodana (Faura), el Molí (Quartell), el Povichol , la Cuesta el Volante (Sagunt) , Garbí y Sant Cristófol (Sagunt), están en buen estado y la mayoría cuidadas, explicaban las mismas fuentes. Sin embargo, sí que se ha detectado en dos de ellas, que pese a estar los paelleros precintados, la gente los había utilizado, "porque había brasas", como es el caso de Sant Esperit y Sant Cristòfol, exponían. Ante este escenario, desde Cruz Roja piden sentido común y cumplimiento de la normativa.

Árbol caído en Sagunt / Cruz Roja

Recogida de residuos

Por otro lado, los voluntarios también han llevado a cabo una campaña de recogida de residuos. "Hemos encontrado mucha suciedad en algunas zonas, sobre todo en el río Palancia entre Sagunt y Canet; plásticos, vidrios, restos de escombros". Y en el Camino Viejo de Teruel y alrededores han detectado "vertederos improvisados" con mobiliario, botes de pintura, incluso al lado de los contenedores.

Este es el tercer año de este proyecto de voluntariado de Cruz Roja para la prevención de incendios en la comarca del Camp de Morvedre, que desarrollan en coordinación con ayuntamientos, Brigadas forestales y el observatorio del Alt del Pi. "El objetivo es controlar que todo esté en orden y que no haya riesgo de incendio, detectando aquellos puntos que puedan suponer un peligro para nuestras montañas". Por eso, desde la entidad piden una "mayor concienciación y sensibilización, necesaria para preservar la gran riqueza natural que tiene esta comarca, con importantes espacios naturales que son responsabilidad de todos y todas", terminaba la responsable de Medio ambiente en Cruz Roja Morvedre.