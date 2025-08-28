El Gobierno incluye a Quart entre las zonas afectadas por el fuego
El incendio declarado el 15 de agosto alcanzó la situación operativa 1, aunque la rápida reacción evitó males mayores
El Consejo de Ministros aprobó esta semana, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil en respuesta a los salvajes incendios forestales que están asolando buena parte de España. En este listado hay 121 municipios que han sufrido las consecuencias del fuego desde el principio de verano con situación operativa 1 o 2, entre los que se encuentra Quart de les Valls.
Como ya informó Levante-EMV, el rápido y extenso despliegue de los efectivos de extinción no evitó que ardieran cerca de 2.500 metros cuadrados de pinar en la conocida como Casa del Retor, zona muy apreciada en la Vall de Segó. Fue el 15 de agosto y el incendio, que alcanzó la situación operativa 1, requirió la participación de siete medios aéreos, tres dotaciones de bomberos del parque de Sagunt, cuatro unidades de bomberos forestales BRIFO y tres de la Generalitat, además de un oficial y un coordinador forestal.
Segundo incendio
Esta reacción permitió controlar las llamas en apenas tres horas, aunque los labores de vigilancia para evitar cualquier posible conato se mantuvieron durante las siguientes jornadas. Precisamente un día después se declaró otro incendio en Quart, concretamente en la zona del Llavaner, que también fue rápidamente controlado.
Intencionado
Antes de estos dos sustos, el único fuego del que se tiene constancia en el Camp de Morvedre durante este verano se remonta a la segunda semana de julio, cuando la llamada de un particular alertó de un incendio en la desembocadura del río Palància en el Port de Sagunt. Apenas ardieron 1.300 metros cuadrados y las investigaciones determinaron que había sido intencionado.
