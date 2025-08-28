Sagunt actuará para evitar el «caos» en un aparcamiento
La delimitación de una zona de estacionamiento a unos 500 metros de la playa del Port ha obligado a actuar varias veces a la grúa
«Somos conocedores del problema. Se van a poner líneas en el suelo para que se estacione correctamente». Así explican desde el Ayuntamiento de Sagunt la solución prevista para evitar el «caos» que en determinadas horas punta de este periodo estival se adueña de una parcela recientemente habilitada para el aparcamiento a cerca de 500 metros de la playa del Port de Sagunt.
Esta zona ya se utilizaba para este fin de una forma desordenada y el consistorio quiso delimitarla con elementos fijos y un par de zonas de entrada y salida. El objetivo con el que se hizo, «evitar que los vehículos invadieran las aceras que rodean estos terrenos», se cumplió, pero convirtió este estacionamiento en un hervidero, según apuntan vecinos de la zona y ratifica la clientela de un afamado bar junto a la parcela.
Responsabilidad
«Incluso aparcando bien, hay coches que se quedan encerrados, porque ni siquiera pintaron unas rayas», apuntan estas fuentes. Desde el ayuntamiento discrepan de esta versión, al responsabilizar directamente de estos incidentes a los conductores, que «no aparcan bien».
Más allá de este detalle, durante las últimas semanas ha sido casi habitual la presencia tanto de la grúa, para mover algunos de los coches que molestaban, como de agentes de la Policía Local.
