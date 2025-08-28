Los vecinos de una urbanización de Gilet advierten de los peligros de su red viaria

Residentes de la urbanización Balcón de la Penya de Gilet, temen por la seguridad de sus vecinos y vecinas dadas las "nefastas condiciones" en las que se encuentran algunas de las calles.

Los afectados señalan que son un "barrizal" cuando llueve, además de que están repletas de agujeros, desniveles, grietas y piedra suelta, que suponen un riesgo para quienes las transitan. Algunos de estos afectados hacen hincapié en los menores que suelen utilizar las bicicletas y patines , con lo que "el peligro aumenta". A esto añaden las excursiones nocturnas que se vienen realizando para contemplar las estrellas. "Al mal estado de las calles hay que sumar la ausencia de luz, por lo que el riesgo se multiplica", denunciaban.

Vista del deterioro de una vía / LEVANTE-EMV

Quejas a la administración local

Quejas que ya han trasladado a la administración local con la intención de buscar una solución, sin que por el momento haya llegado, lamentaban en declaraciones a Levante-EMV. "Este escenario pone de manifiesto la inexistente atención del ayuntamiento a estos viales". En sus escritos describen "baches de 15 cm de profundidad y 1.000 de superficie".

El colectivo también denuncia la "inacción" del gobierno local, ya que "sabemos que en algunos lugares del pueblo se ha hecho reparaciones concretas de agujeros a través de un pequeño camión, que parece ser, a Balcón de la penya nunca llega", protestaban.

Pese a que son conscientes de que se está trabajando en un proyecto de urbanización, que lleva gestándose una década sin que este se desarrolle, solicitan soluciones provisionales para acabar con los agujeros, grietas y baches, que suponen un riesgo de accidente y ponen en peligro, principalmente a las personas , pero también a los vehículos.

Calle en malas condiciones / LEVANTE-EMV

Respuesta municipal

A este respecto, el alcalde Salva Costa, recordaba que hay pendiente un proyecto de urbanización para esta zona, que conlleva el asfaltado de la red viaria. "No sería sensato gastar dinero público en un asfaltado ahora, que tiene que volverse a realizar", explicaba. Sin embargo, adelantaba a este diario que desde el ayuntamiento se está elaborando una memoria sobre el estado de las calles para "buscar soluciones" y evitar posibles riesgos, terminaba el presidente de la corporación.