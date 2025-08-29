Benifairó de les Valls vive sus fiestas patronales con buena música y toros

Benifairó de les Valls está de celebración. El final del verano trae consigo sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Bon Succés y a Sant Gil Abad, del 1 al 14 de septiembre. Las actuaciones musicales y los toros centran los actos de la programación, elaborada por el ayuntamiento y los festeros y festeras. A lo largo de los primeros 14 días de septiembre se sucederán actos culturales, tradicionales, religiosos, comidas y cenas populares, actividades infantiles y teatro, entre otros muchos.

Los actos taurinos tienen un peso muy importante dentro del calendario de fiestas. Seis jornadas de toros harán las delicias de los aficionados. El día 4 de septiembre por la tarde será el turno de la comisión Bou per Baix y de la peña taurina de Benifairó. Por la noche habrá toro embolado.

El viernes 5 de septiembre, la comisión Bou de la Llibertat será la encargada de organizar los toros de la tarde y el embolado de la noche. Al día siguiente, Día de la Baixà, también habrá doble sesión de toros. El 9 de septiembre la peña Bou i festa organiza el toro de la tarde a la que seguirá la suelta de vaquillas de la ganadería Germans Guillamón. Por la noche, de nuevo toro embolado.

El miércoles 10 es el Día del Bou del Poble a las 19 horas, y a las 23.30 habrá toro embolado. El día 13 de septiembre las calles de Benifairó de les Valls acogerán el toro cerril a cargo de la Associació Cultural Bous del Jovens, para continuar con vaquillas, carretón infantil embolado y de noche, el toro embolado.

Música y gastronomía

¿Qué une más a un pueblo que la música y la gastronomía? Pues precisamente los vecinos y vecinas de Benifairó de les Valls podrán gozar de ambas durante las fiestas. Desde las actividades protagonizadas por los bailarines amateurs en los playback del día 2, a los que precede un sopar popular, pasando por la Nit d’Albaes del 3 de septiembre y las xarangas, hasta las actuaciones nocturnas de las orquestas La Máxima, el 5 de septiembre; Titanic, el sábado 6; la Fiesta que amenizará la madrugada del 8; la Montesol tocará el 10 de septiembre; la orquesta La Tribu amenizará la noche del 12 y el grupo flamenco Calle Levante ofrecerá un espectáculo lleno de pasión y fuerza el día 13 a las 20.30.

Imagen de archivo de la Baixà de la Mare de Déu del Bon Succés. / ED

En lo que respecta a la gastronomía, almuerzos, comidas y cenas en la calle salpican el programa de fiestas de este año. Pero también se celebrará el concurso de paellas el día 12 para el que hay que inscribirse antes del 9 de septiembre, el reparto de caldera del día 10 en la calle Valencia y la degustación de vermut del día 13 de septiembre en el Casino.

Los más pequeños también tendrán actividades pensadas para ellos. Un parque infantil acaparará la Plaça de l’Ajuntament. El día 4 se organizará por la mañana un taller de farolillos hechos con sandía que se mostrarán ya de noche en un paseo que discurrirá desde la Plaça de l’Església hasta la Plaça de l’Ajuntament protagonizado por los niños y niñas que hayan participado. Todos ellos recibirán un regalo. Cucañas, un parque infantil acuático y castillos hinchables completan las fiestas diseñadas para los pequeños de la casa.

Los días grandes

El tradicional xupinàs del día 5 de septiembre marcará el inicio de las fiestas que alcanzan sus días más importantes rindiendo homenaje a sus patrones. El día 6 es uno de los más importantes con la Baixà de la Mare de Déu del Bon Succés. Al día siguiente se celebrará una misa en su honor a las 12 horas y la procesión que comenzará a las 20.30 y a cuya finalización seguirá el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Juan Miguel Lluch. Como cierre del día, el público podrá disfrutar de teatro en valenciano a cargo del grupo Som Rif que interpretarán las obras ‘L’oculista de la vista’ y ‘Arruixa que plou’ en el Espai Cultural El Tabalet.

El día 8 tendrá lugar la Pujà de la Mare de Déu a la ermita donde se celebrará una misa a las 10 horas. Esa misma jornada será el turno de la tradicional Xopà en la esquina del Casino. El 14 de septiembre, último día de fiestas, todos los vecinos y vecinas de la localidad celebrarán los actos en honor a Sant Gil, patrón del pueblo. La jornada empezará temprano con una despertà a las ocho de la mañana que animará a todo el municipio a unirse a las fiestas. La santa misa presidida por las festeras y festeros tendrá lugar a las 12 horas y al terminar se repartirá el pan bendito para llevar la mejor de las suertes a todos aquellos que lo coman .

A las 20.30 horas comenzará la procesión también en honor al patrón de Benifairó de les Valls a la que seguirá un castillo disparado por la Pirotecnia Juan Miguel Lluch y que será el broche de oro de la jornada y de las fiestas de 2025.