El BM Morvedre asume su desventaja en el arranque liguero
La incorporación tardía de tres jugadoras, de las que solo una estará en el estreno, complica todavía más el siempre difícil desplazamiento a Elda
Tan solo una de las tres incorporaciones tardías entrará en la convocatoria del BM Morvedre para el estreno en la Liga Guerreras Iberdrola que este sábado (19 horas) tiene lugar en Elda. Será la portera Cande Cuadrado, ya que Bea Masseu y Fernanda Couto todavía tendrán que pasar por el proceso de adaptación al modelo de juego y a las compañeras, al arribar a Sagunt entre el miércoles y el jueves.
"Esto no es tan fácil como llegar y empezar a meter goles", apunta el técnico del conjunto saguntino, Manu Etayo, quien añade que las tres recién llegadas "han estado haciendo trabajo físico, pero llevan semanas sin tocar pista, así que habrá que darles tiempo".
Potencial
El entrenador navarro no esconde que los retrasos administrativos, en dos de estos tres casos, ponen a su equipo en una posición de desventaja en este arranque liguero, ya que "tanto el Elda como el Zonzamas -los dos primeros rivales- han trabajo durante más tiempo y con la plantilla al completo", además de ser proyectos "que aspiran a algo más que la permanencia". De hecho, Etayo considera que "hasta la cuarta jornada -que se disputará justo dentro de un mes- no podremos calibrar nuestro verdadero potencial".
Declaración de intenciones
En cualquier caso y siendo consciente de esas "dificultades", Etayo destaca que "hemos hecho una muy buena, intensa y corta pretemporada con la gente joven y estamos ilusionados". Así y pese a desplazarse al pabellón Florentino Ibáñez "sin presión", el técnico del BM Morvedre apunta que "no renunciamos a dar la sorpresa" y que este estreno "sea una declaración de intenciones. Sabemos que será duro, pero vamos a intentar dar el primer paso hacia la permanencia, que nos permita asentar el proyecto en la élite, sabiendo que cada año es más exigente".
